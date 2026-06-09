En las últimas horas, el nombre de Laura Tobón se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida presentadora y creadora de contenido digital colombiana, sino que también, por confirmar que está atravesando por un importante momento, pues, confirmó su segundo embarazado.

Sin duda, la noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano, quienes han compartido su reacción al respecto.

Así también, muchos internautas se han sorprendido al saber quién es el esposo de Laura Tobón, con quien no solo lleva varios años de relación, sino que también, se han posicionado como una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento.

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¿Cómo fue el anuncio que hizo Laura Tobón al revelar que será madre por segunda vez?

Es clave mencionar que Laura Tobón ha tenido la oportunidad de mantener informados sobre todo lo que hace en su vida cotidiana, en especial, por sumar una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales.

¿Quién es el esposo de Laura Tobón? | AFP: Jamie McCarthy

Por esta razón, Laura compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un emotivo video junto a su hijo y esposo en el que expresaron el importante momento por el que están atravesando a nivel emocional, pues, expresó lo siguiente a través de su cuenta oficial de Instagram:

“Para nosotros, lo más importante siempre ha sido la familia. Y hoy, con el corazón lleno de gratitud y emoción, queremos compartir que, 4 años después, volvemos a recibir una noticia que nos cambia la vida y nos llena el alma: llega nuestra segunda bendición. Después de cuatro años, volvemos a sentir esas mariposas, esa ilusión inmensa y esa felicidad difícil de describir con palabras”, expresó Laura en la descripción de la publicación.

¿Quién es el esposo de Laura Tobón que desata opiniones en redes sociales?

Tras el especial anuncio que compartió Laura Tobón en el que reveló que se convertirá en madre por segunda vez, miles de internautas se han sorprendido al saber quién es su esposo.

¿A qué se dedica Álvaro Rodríguez, esposo de Laura Tobón? | AFP: Christopher Polk

El nombre de Álvaro Rodríguez Ferrero se ha convertido en tendencia, no solo por ser el esposo de Laura Tobón, sino que también, por un reconocido empresario y economista colombiano.

En la actualidad Álvaro cuenta con más de 328 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que ha sorprendido con todos los detalles que ha hecho a lo largo de su vida cotidiana, pues, también, es creador de contenido digital.