La Toxi Costeña arremetió sin filtros contra reconocida periodista colombiana

La Toxi Costeña volvió a ser tema de conversación en las redes sociales, luego de que arremetiera contra una reconocida presentadora colombiana que opinó públicamente sobre uno de sus recientes shows en vivo.

¿Por qué La Toxi Costeña arremetió contra una presentadora colombiana?

Hace pocos días, la periodista colombiana Graciela Torres Sandoval, mejor conocida como La negra candela, comentó en vivo sobre el más reciente show musical de La Toxi Costeña en Chía.

La Toxi Costeña no se guardó nada y criticó a famosa periodista colombiana.

La mujer reveló que en dicho show la exparticipante de La casa de los famosos Colombia habría decepcionado a los asistentes al no lograr cumplir con las expectativas de su presentación en vivo. Pues al parecer, la joven artista habría basado su performance en la interpretación de varios covers y solo pocos temas propios.

Así mismo, comentó que, a raíz de esto, La Toxi Costeña habría tenido que terminar su show antes de tiempo para dar paso a otro artista que la acompañaba ya que el público estaba bastante disgustado.

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre reconocida presentadora colombiana?

A raíz de esto, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Toxi Costeña aprovechó la interrogante de una de sus fanáticas para responderle a la periodista.

La Toxi Costeña generó polémica con sus críticas a periodista colombiana.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia lanzó fuertes comentarios contra la periodista a la que tildó de “chismosa” y “metida”.

En medio de sus declaraciones, la creadora de contenido llegó incluso a desearle un daño físico, al afirmar que “ojalá un milagro le emparejara la otra pata para que quede coja definitivamente”.

Tras estas palabras, advirtió que prefería no seguir diciendo “vulgaridades” y pidió que no la provocaran porque “no le buscaran la lengua”.

Las fuertes declaraciones de la DJ generaron todo tipo de reacciones en redes sociales en donde muchos consideraron se había pasado de la raya con sus comentarios hacia la presentadora. Sin embargo, hubo quienes apoyaron a La Toxi Costeña, al expresar que no les parecía que las críticas de la profesional fueran acertadas.