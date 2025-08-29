Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Suprema confesó por qué no le gusta tener amigos, ¿lección del pasado?

A través de su cuenta de Instagram, Nicole Rivera abrió su corazón para contar curiosidades de su vida.

Blessd asiste a Casa Spotify Miami en The Wynwood Marketplace.
La Suprema hizo revelación sobre su vida privada. Foto | Dimitrios Kambouris.

Nicole Rivera, mejor conocida en el mundo digital como La Suprema, sorprendió en las últimas horas en redes sociales al compartir con sus seguidores algunas confesiones que, sin duda, llamaron la atención, especialmente un tema relacionado con sus amigos.

¿Qué dijo La Suprema sobre sus amigos en redes sociales? Su respuesta causó sorpresa

A través de su cuenta oficial de Instagram, la reconocida creadora de contenido llevó a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas en la que se mostró abierta a responder todas las dudas de los internautas, incluidas las relacionadas sobre su vida personal.

“Dinos 5 cosas que no sepamos de ti Nico”, escribió uno de los internautas. Ante la curiosidad, La Suprema, no dudó en sincerarse respecto a varios aspectos de su vida.

En su respuesta, le creadora de contenido reveló que su chocolate favorito es el blanco, además, se definió como una mujer hogareña y tranquila, además, confesó que ama utilizar tenis en su día a día, incluso más que los zapatos altos.

¿Por qué a La Suprema no le gusta tener amigos? Esto dijo la influenciadora

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención, fue su revelación sobre las amistades, pues según lo dio a entender, es una mujer de pocos amigos debido a situaciones del pasado, que no especificó, pero que la han llevado a ser más selectiva en este tema.

Y es que, según lo mencionó, con los amigos que tiene ahora se siente completamente satisfecha.

¿Qué pasó con La Suprema y Blessd?

Cabe señalar que, en los últimos días la influenciadora antioqueña, ha estado en el centro del debate luego de que su expareja, el cantante Blessd compartiera reveladoras fotografías junto a su nueva pareja, la también influenciadora, Manuela QM, hecho que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Ante la confirmación del cantante de su nuevo romance, muchos han aplaudido la capacidad de La Suprema para mantenerse al margen de este tema, pues hasta el momento no se ha pronunciado frente a lo sucedido con el artista.

