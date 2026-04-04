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La Segura reveló qué opina de la infidelidad en su relación con Ignacio Baladán: “no la perdono”

La Segura llamó la atención al revelar qué consecuencias enfrentan las personas que son infieles en una relación.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La Segura reveló qué opina de la infidelidad en su relación con Ignacio Baladán
La Segura reveló qué no perdona ningún tipo de infidelidad / (Foto del Canal RCN)

La Segura volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital luego de referirse a su relación con Ignacio Baladán. Esta vez, la influencer llamó la atención al hablar de infidelidad.

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¿Qué ha dicho La Segura sobre su relación con Ignacio Baladán?

La creadora de contenido ha compartido en varias ocasiones detalles sobre su relación con Ignacio Baladán, aclarando que, como cualquier pareja, enfrentan diferencias. Sin embargo, ha insistido en que el diálogo es una de las bases para mantener su vínculo.

¿Qué ha dicho La Segura sobre su relación con Ignacio Baladán?
La Segura revela detalles sobre su relación con Ignacio Baladán / (Foto del Canal RCN)

Frente a las especulaciones que surgen en redes sociales cuando dejan de aparecer juntos, La Segura ha sido enfática en que la exposición digital no define la estabilidad de una relación.

Según han explicado en diferentes ocasiones, no consideran necesario compartir cada momento de su vida en pareja. Prefieren manejar ciertos asuntos en privado.

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¿Qué piensa La Segura sobre la infidelidad en una relación?

En medio de una dinamica de preguntas y respuestas, La Segura reveló detalles de su relación. Uno de los puntos que más llamó la atención fue su posición frente a la infidelidad. La influencer fue directa al expresar que no contempla la posibilidad de perdonar este tipo de situaciones.

¿Qué piensa La Segura sobre la infidelidad en una relación?
La Segura habla sobre la infidelidad en una relación / (Foto del Canal RCN)

De acuerdo con sus propias palabras, considera que el perdón en ese contexto no es algo que esté dispuesta a otorgar. Además, en tono conversacional, mencionó que este tipo de acciones suelen generar reacciones negativas en redes sociales.

La gente que es infiel se fun4.

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¿Qué dijo Ignacio Baladán sobre la infidelidad?

Por su parte, Ignacio Baladán también se refirió al tema. Según explicó, la infidelidad es una decisión individual, enfatizando que cada persona elige cómo actuar dentro de una relación.

El creador de contenido señaló que, pese a que existen múltiples opciones, respetar el vínculo de pareja es una decisión consciente de cada día.

"Es una decisión amar, porque, como vos viste, hombres lindos hay, mujeres lindas hay. Pero yo te lo digo a vos. Y vos a mí", destacó.

Esta afirmación fue interpretada por algunos internautas como una postura basada en el apoyo y el respeto que le tiene a su pareja.

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