La Segura parodió cómo algunos influencers manejan sus polémicas

La Segura imitó con humor la forma en que algunos influencers lidian con sus polémicas en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Segura exhibe con humor la reacción típica de influencers en polémicas
La Segura parodia las polémicas de influencers y esto es lo que muestra. (Foto Canal RCN).

La Segura causó diversas reacciones en redes sociales tras compartir una divertida parodia en la que cuestionó el cómo algunas influenciadoras e influenciadores reaccionan ante las polémicas que surgen en las redes sociales.

¿Cómo reaccionan los influencers ante las polémicas? La Segura lo parodia

En la tarde de este viernes 8 de agosto, Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, compartió una divertida parodia en la que se burló de la forma en la que algunos creadores de contenido manejan las peleas con otros colegas, especialmente aquellos que entablaron una amistad y que por alguna razón esta llegó a su fin.

Polémicas al estilo influencer, parodiadas por La Segura con mucha gracia
La Segura parodió cómo algunos influencers manejan sus polémicas en redes. (Foto Canal RCN).

Según se puede apreciar en el video La Segura intentó exagerar las reacciones que han tenido algunos creadores de contenido en redes sociales cuando su amistad con otros influenciadores llega a su fin.

Pues algunos de ellos optan por hablar sobre temas que en su momento fueron compartidos en privado con el fin de demostrar públicamente que esa persona no es como se muestra en el mundo digital, a tal punto de revelar conversaciones privadas y audios.

“Un poquito de humor la’ aligerar la atmosfera”, comentó La Segura junto al audiovisual que ya acumula más de treinta y tres mil ‘me gusta’.

Internautas relacionaron el video de La Segura con la actitud de varios influencers

A raíz de este video en el que La Segura, sin decir nombres propios, parodió la reacción de algunos influenciadores cuando finalizan una amistad, decenas de internautas sacaron a relucir el nombre de varios creadores de contenido, entre ellos Yina Calderón, quien suele hablar de otras figuras públicas.

La Segura hizo una parodia sobre la actitud de influencers ante sus polémicas
La Segura mostró con humor cómo algunos influencers enfrentan sus polémicas. (Foto Canal RCN).

Entre otros nombres salieron a relucir el de Andrea Valdiri, Sofía Avendaño, La Jesuu, Aida Victoria Merlano, Melissa Gate, entre otros.

“Vi a Yina, Sofia, Marcela, Cara, Valentino, La Jesuu, Valdiri, Marulito, Mafe, La Tremenda, Mejor dicho, jajaja”, se lee en uno de los comentarios.

Lo cierto es que con este divertido video de La Segura encendió la conversación entre los internautas sobre las actitudes de varios creadores de contenido en redes sociales.

