La Jesuu estaría planeando nuevos retoques estéticos por inesperada razón: “estoy en problemas”

La creadora de contenido Valentina Ruíz, mejor conocida en el mundo digital como La Jesuu, reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado anuncio relacionado a posibles retoques estéticos a raíz de una inesperada razón.

Artículos relacionados Influencers Muere la 'Barbie humana', la mujer que se hizo 27 procedimientos estéticos para parecerse a la muñeca

¿Por qué La Jesuu estaría planeando retoques estéticos en su cuerpo?

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Jesuu compartió su preocupación por el aspecto de su cuerpo. La joven influenciadora intentó ponerse una falda que solía usar desde hace cuatro años, pero esta vez no logró que le quedara perfecta, pues al parecer sus medidas habían aumentado.

La Jesuu habla sobre posibles retoques y por qué los considera. (Foto Canal RCN).

"Ustedes pueden creer que hoy, después de cuatro años, estoy en mi clóset como de costumbre, midiéndome mi ropa… ropa que desde ayer programé. Tengo un compromiso hoy, tengo afán, por cierto, y no me sube”, dijo.

Ante esta inesperada situación, La Jesuu, quien en repetidas ocasiones ha asegurado que le encanta su cuerpo actual, habría notado que sus caderas aumentaron de talla y que la ropa ya no le queda igual. Por tal razón, decidió preguntarles a sus seguidores si era momento de un retoque estético.

Artículos relacionados La toxi costeña ¿La Toxi Costeña robó a Yina Calderón y a sus hermanas? Juliana rompió el silencio

“Mami, esta falda me quedaba apretadita, pero ella subía, porque yo estaba aferrada a mi talla S, normal. Llevo más de 20 minutos en estas, amor, y no me sube. Hermana, yo no sé qué más hacer, ya lo intenté todo. ¿Qué tal una tuneadita?”

¿Cómo luce actualmente La Jesuu?

Vale la pena destacar que, años atrás, La Jesuu se sometió a un procedimiento estético para bajar de peso. Sin embargo, con el tiempo manifestó que no se sentía cómoda con su aspecto, por lo que decidió aumentar su talla y conservar sus ‘gorditos’.

La Jesuu revela por qué considera nuevos retoques estéticos. (Foto Canal RCN).

Desde entonces, La Jesuu se ha mostrado encantada con su cuerpo actual, donde ha ganado más voluptuosidad, sin dejar de comer sano, ya que cuenta con una empleada que prepara sus comidas de manera balanceada diariamente.

Artículos relacionados La toxi costeña ¿La Toxi Costeña robó a Yina Calderón y a sus hermanas? Juliana rompió el silencio

Por lo pronto queda en el aire la posibilidad de que La Jesuu se someta a algunos retoques estéticos para conserva su figura, sin perder la protuberancia de su cuerpo.