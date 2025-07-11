Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu estaría planeando nuevos retoques estéticos por inesperada razón: “estoy en problemas”

La Jesuu sorprende a sus seguidores: estaría considerando nuevos retoques estéticos por una razón que nadie esperaba.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Jesuu planea cambios estéticos y esta es la inesperada razón
La Jesuu estaría planeando nuevos retoques estéticos por un motivo personal. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido Valentina Ruíz, mejor conocida en el mundo digital como La Jesuu, reapareció por medio de sus redes sociales con un inesperado anuncio relacionado a posibles retoques estéticos a raíz de una inesperada razón.

¿Por qué La Jesuu estaría planeando retoques estéticos en su cuerpo?

En un reciente video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Jesuu compartió su preocupación por el aspecto de su cuerpo. La joven influenciadora intentó ponerse una falda que solía usar desde hace cuatro años, pero esta vez no logró que le quedara perfecta, pues al parecer sus medidas habían aumentado.

Influenciadora La Jesuu analiza cambios en su cuerpo y revela la razón
La Jesuu habla sobre posibles retoques y por qué los considera. (Foto Canal RCN).

"Ustedes pueden creer que hoy, después de cuatro años, estoy en mi clóset como de costumbre, midiéndome mi ropa… ropa que desde ayer programé. Tengo un compromiso hoy, tengo afán, por cierto, y no me sube”, dijo.

Ante esta inesperada situación, La Jesuu, quien en repetidas ocasiones ha asegurado que le encanta su cuerpo actual, habría notado que sus caderas aumentaron de talla y que la ropa ya no le queda igual. Por tal razón, decidió preguntarles a sus seguidores si era momento de un retoque estético.

“Mami, esta falda me quedaba apretadita, pero ella subía, porque yo estaba aferrada a mi talla S, normal. Llevo más de 20 minutos en estas, amor, y no me sube. Hermana, yo no sé qué más hacer, ya lo intenté todo. ¿Qué tal una tuneadita?”

¿Cómo luce actualmente La Jesuu?

Vale la pena destacar que, años atrás, La Jesuu se sometió a un procedimiento estético para bajar de peso. Sin embargo, con el tiempo manifestó que no se sentía cómoda con su aspecto, por lo que decidió aumentar su talla y conservar sus ‘gorditos’.

Esto motivaría a La Jesuu a hacerse nuevos retoques estéticos
La Jesuu revela por qué considera nuevos retoques estéticos. (Foto Canal RCN).

Desde entonces, La Jesuu se ha mostrado encantada con su cuerpo actual, donde ha ganado más voluptuosidad, sin dejar de comer sano, ya que cuenta con una empleada que prepara sus comidas de manera balanceada diariamente.

Por lo pronto queda en el aire la posibilidad de que La Jesuu se someta a algunos retoques estéticos para conserva su figura, sin perder la protuberancia de su cuerpo.

