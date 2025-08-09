La IA reveló si Dayro Moreno será titular en partido Venezuela vs. Colombia
La IA sorprendió con su predicción sobre el papel que tendría Dayro Moreno en partido entre Colombia y Venezuela por Eliminatorias.
La Selección Colombia está próxima a terminar su paso por las Eliminatorias Sudamericana al Mundial 2026.
¿Dayro Moreno será titular con Colombia contra Venezuela?
Todo apunta a que Dayro Moreno no será inicialista frente a Venezuela. Aunque llega con el respaldo de ser el goleador histórico del FPC y de vivir un gran presente en Once Caldas, la delantera de Colombia tiene nombres consolidados que Lorenzo difícilmente moverá en un partido de cierre de Eliminatorias.
La alineación probable ubica a Luis Díaz, Jhon Córdoba y Jhon Arias como referentes en ataque, lo que deja a Dayro como alternativa de lujo en el banco. Néstor Lorenzo ya adelantó que el tolimense “se ganó la convocatoria” y que está considerado como una opción, pero en principio para ingresar en el segundo tiempo.
El escenario más realista es que Dayro Moreno tenga minutos como revulsivo: podría ingresar en la segunda parte si el partido requiere definición o si Colombia busca darle un guiño de reconocimiento a su trayectoria.
¿Cuánto quedaría el partido de Venezuela vs. Colombia?
Según la IA, el pronóstico más probable es un empate 1-1, resultado que reflejaría la urgencia venezolana por atacar y la capacidad colombiana de responder en momentos clave.
Sin embargo, un triunfo ajustado 1-0 de Venezuela tampoco sería sorpresa, considerando la motivación histórica y el empuje de la hinchada local.
En cualquier caso, se espera un duelo intenso, físico y cargado de emociones, digno cierre de una Eliminatoria que ya dejó a seis selecciones clasificadas y a Venezuela aferrada a la ilusión del repechaje.