Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La IA reveló si Dayro Moreno será titular en partido Venezuela vs. Colombia

La IA sorprendió con su predicción sobre el papel que tendría Dayro Moreno en partido entre Colombia y Venezuela por Eliminatorias.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Dayro Moreno titular contra Venezuela
La IA analizó si Dayro Moreno sería titular contra Venezuela. (AFP: Luis ACOSTA)

La Selección Colombia está próxima a terminar su paso por las Eliminatorias Sudamericana al Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Dayro Moreno será titular con Colombia contra Venezuela?

Todo apunta a que Dayro Moreno no será inicialista frente a Venezuela. Aunque llega con el respaldo de ser el goleador histórico del FPC y de vivir un gran presente en Once Caldas, la delantera de Colombia tiene nombres consolidados que Lorenzo difícilmente moverá en un partido de cierre de Eliminatorias.

La alineación probable ubica a Luis Díaz, Jhon Córdoba y Jhon Arias como referentes en ataque, lo que deja a Dayro como alternativa de lujo en el banco. Néstor Lorenzo ya adelantó que el tolimense “se ganó la convocatoria” y que está considerado como una opción, pero en principio para ingresar en el segundo tiempo.

El escenario más realista es que Dayro Moreno tenga minutos como revulsivo: podría ingresar en la segunda parte si el partido requiere definición o si Colombia busca darle un guiño de reconocimiento a su trayectoria.

Artículos relacionados

¿Cuánto quedaría el partido de Venezuela vs. Colombia?

Según la IA, el pronóstico más probable es un empate 1-1, resultado que reflejaría la urgencia venezolana por atacar y la capacidad colombiana de responder en momentos clave.

Sin embargo, un triunfo ajustado 1-0 de Venezuela tampoco sería sorpresa, considerando la motivación histórica y el empuje de la hinchada local.

En cualquier caso, se espera un duelo intenso, físico y cargado de emociones, digno cierre de una Eliminatoria que ya dejó a seis selecciones clasificadas y a Venezuela aferrada a la ilusión del repechaje.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Falcao revive su camino al éxito y se despide de Millonarios Falcao

Falcao despertó ilusión entre los hinchas de Millonarios "extraño jugar en El Campín"

Con un mensaje lleno de nostalgia, Falcao recordó a Millonarios y dejó abierta la ilusión de un posible regreso al equipo azul.

Juan Pablo Barragán

Juan Pablo Barragán reveló qué ha cambiado en su vida después de MasterChef Celebrity

Juan Pablo Barragán reveló durante su entrevista en ‘Buen Día, Colombia’ su paso en MasterChef y sus proyectos actuales.

Independiente y sin etiquetas: así respondió Isabella Ladera a las críticas sobre su vida sentimental. Talento internacional

Isabella Ladera dio detalles sobre su supuesto romance con Hugo García

Isabella Ladera habló en vivo sobre su vínculo con Hugo García, aclarando rumores y respondiendo a críticas sobre su vida personal.

Lo más superlike

Rebeca Castillo Miss Universe Colombia

¿Amazonas habría llegado a la final de Miss Universe Colombia, el reality? IA da su veredicto

Tras renunciar a Miss Universe Colombia, el reality, la IA analizó si el público hubiese votado o no por Amazonas.

Cortarse el cabello tras una ruptura amorosa Belleza

¿Ruptura amorosa?: Claves para superarla y qué implica renovar tu look tras una separación

Jessi Uribe llega a los Premios Billboard de la Música Latina en el Watsco Center - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions. Yina Calderón

Yina hizo polémica comparación de Ángela Aguilar y Christian Nodal con pareja colombiana

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda