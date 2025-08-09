La IA reveló si Dayro Moreno será titular en partido Venezuela vs. Colombia

La Selección Colombia está próxima a terminar su paso por las Eliminatorias Sudamericana al Mundial 2026.

¿Dayro Moreno será titular con Colombia contra Venezuela?

Todo apunta a que Dayro Moreno no será inicialista frente a Venezuela. Aunque llega con el respaldo de ser el goleador histórico del FPC y de vivir un gran presente en Once Caldas, la delantera de Colombia tiene nombres consolidados que Lorenzo difícilmente moverá en un partido de cierre de Eliminatorias.

La alineación probable ubica a Luis Díaz, Jhon Córdoba y Jhon Arias como referentes en ataque, lo que deja a Dayro como alternativa de lujo en el banco. Néstor Lorenzo ya adelantó que el tolimense “se ganó la convocatoria” y que está considerado como una opción, pero en principio para ingresar en el segundo tiempo.

El escenario más realista es que Dayro Moreno tenga minutos como revulsivo: podría ingresar en la segunda parte si el partido requiere definición o si Colombia busca darle un guiño de reconocimiento a su trayectoria.

¿Cuánto quedaría el partido de Venezuela vs. Colombia?

Según la IA, el pronóstico más probable es un empate 1-1, resultado que reflejaría la urgencia venezolana por atacar y la capacidad colombiana de responder en momentos clave.

Sin embargo, un triunfo ajustado 1-0 de Venezuela tampoco sería sorpresa, considerando la motivación histórica y el empuje de la hinchada local.

En cualquier caso, se espera un duelo intenso, físico y cargado de emociones, digno cierre de una Eliminatoria que ya dejó a seis selecciones clasificadas y a Venezuela aferrada a la ilusión del repechaje.