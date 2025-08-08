Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La IA reveló quién sería el sexto eliminado de MasterChef Celebrity 2025

La IA predice tras un análisis quién sería el siguiente participante eliminado en MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Masterchef Celebrity participantes
Posible eliminado en MasterChef Celebrity, según la IA 8 de agosto/Canal RCN

Este viernes 8 de agosto conoceremos quién será el siguiente eliminado de la cocina más grande del mundo MasterChef Celebrity, donde siete participantes están en riesgo de salir.

¿Quién sería el eliminado de este viernes 8 de agosto en MasterChef Celebrity?

Los participantes que están en riesgo de salir de la competencia son Valeria Aguilar, Patricia Grisales, LuisFer Hoyos, Mario Alberto Yepes, Raúl Ocampo, Caterin Escobar y Michelle Rouillard.

Según la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT que hizo un análisis en internet, redes sociales y el comportamiento dentro de la competencia, quien podría salir sería Patricia Grisales.

Eliminado según IA de MasterChef Celebrity

De acuerdo con la IA parece que la actriz ha acumulado críticas por falta de evolución y técnica, pese a que le ha ido muy bien en diferentes ocasiones.

¿Cuál es el análisis de la IA de los demás participantes para este 8 de agosto en MasterChef Celebrity?

Valeria ha demostrado entusiasmo y disposición para aprender. En varios capítulos se le ha visto insegura, cometiendo errores de ejecución, especialmente en retos de presión. Sin embargo, en redes sociales tiene bastante apoyo, especialmente de público joven.

LuisFer es un concursante arriesgado, que intenta innovar, pero esa misma creatividad a veces le juega en contra. Su desempeño ha sido muy irregular: ha tenido platos elogiados, pero también momentos no tan buenos.

Mario Yepes ha sido constante. Su estilo de cocina es simple, enfocado en lo básico, pero suele ser pulcro y ordenado. Aunque es muy querido por el público por su trayectoria deportiva, en redes hay quienes cuestionan su permanencia por no mostrar una evolución culinaria real.

Raúl Ocampo es un participante que ha tenido buenas ideas, pero problemas recurrentes con la ejecución.

Michelle Rouillard ha tenido momentos interesantes, con platos bien pensados y una presentación cuidada. Sin embargo, ha sido señalada por ciertos errores. En redes sociales tiene defensores fieles, pero hay comentarios que indican que ya no está destacando como antes.

Caterin Escobar se ha posicionado como una de las mejores cocineras, pese a que en el reto anterior por poco y sale de la competencia.

MasterChef Celebrity eliminada según IA 8 de agosto

No olvides conectarte a partir de las 8:00 p.m. para estar al pendiente de cada detalle de lo que ocurrirá este 8 de agosto en el reto de eliminación.

