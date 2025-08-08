Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exnovio de Laura G opinó sobre el nuevo romance de la modelo

El exnovio de Laura G reaccionó luego de que la modelo se mostrara muy amorosa con otro hombre.

Juan Martín Moreno, el exnovio de la modelo Laura González, opinó sobre el nuevo romance de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Laura G tiene un nuevo amorío?

En redes sociales comenzaron a circular imágenes de la influenciadora besando y bailando con un hombre, cuya identidad por el momento se desconoce.

Dicha situación generó bastante controversia luego de que fuera en pleno momento de su polémica ruptura con Juan Martín Moreno, donde ella tuvo que devolverle varios de los lujosos regalos que este le obsequio tras su permanencia con él en sus viajes a Dubái.

Su separación fue bastante controversial debido a que hubo amen*zas de por medio y surgieron ciertas revelaciones en contra de Laura G contra Karina García.

¿Qué dijo el exnovio de Laura G sobre su nuevo romance?

El hombre realizó una transmisión en vivo en redes sociales, donde fue interrogado al respecto y este señaló que no le sorprendió para nada el comportamiento de la modelo.

"Es algo que me esperaba, siempre dije que no era normal que se fuera como si nada, montó todo un show incoherente, me ha sacado toda la plata que ha querido, la aplaudo, es la persona más mentirosa que he cruzado en la vida", dijo.

Asimismo, sugirió que quizás la modelo ya tendría este romance desde hace algún tiempo para que lo presumiera sin pudor públicamente.

"Cuando estaba con otra persona ya no estaba conmigo, a mí me dejó, pero sí es cierto que una persona no hace eso y se pone públicamente de esa manera así si eso no lo tenía de antes", agregó.

Por ahora, Laura G no se ha pronunciado sobre las imágenes de su nuevo romance, ni tampoco sobre las declaraciones de su expareja, con la que ha dado tanto de qué hablar.

Mientras tanto, los internautas decidieron reaccionar al respecto, algunos defendiendo a la modelo, otros a Juan Martín Moreno y otros criticándolos a ambos, sugiriendo que deberían dejar dicha polémica en el pasado.

Por lo pronto, sus admiradores, están a la expectativa de conocer al hombre que estaría conquistando el corazón de la modelo.

