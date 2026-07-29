Kei Linch, Milo J y Soley presentan colaboraciones y proyectos que marcan su actualidad musical

La escena musical latina suma nuevos estrenos con las recientes propuestas de Kei Linch, Milo J y Soley, tres artistas que llegan con producciones enfocadas en diferentes sonidos y conceptos.

¿Qué presenta Kei Linch junto a Valka en “En la piel”?

Kei Linch y Valka estrenaron “En la piel”, una canción que reúne los estilos de ambas artistas colombianas para contar una historia relacionada con el amor, las pérdidas y los recuerdos que permanecen después de una relación.

El sencillo explora las diferentes etapas de un vínculo sentimental y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una historia.

Valka Foto Canal RCN

El videoclip fue grabado en Medellín y estuvo dirigido por Nanimac. La producción audiovisual muestra a las artistas en un ambiente íntimo, acompañado por elementos visuales que refuerzan la temática emocional de la canción.

Este lanzamiento llega después de “Bluzz”, colaboración de Kei Linch junto a Oblivion’s Mighty Trash. Además, la artista continúa con una agenda destacada tras ser anunciada como parte del cartel del Festival Cordillera 2026.

Kei Linch lanzó un nuevo sencillo(Foto Canal RCN)

¿Qué incluye Milo J en su EP “Live From NPR’s Tiny Desk”?

Milo J presentó “Live From NPR’s Tiny Desk”, un proyecto que reúne las canciones interpretadas durante su participación en el formato de NPR. El EP permite revivir una presentación en vivo donde el artista combinó sonidos tradicionales argentinos con elementos de la música actual.

La producción está conformada por siete canciones, entre ellas “Recordé”, “Cuestiones”, “Interludio”, “Solifican12”, “Bajo De La Piel”, “Niño” y “Luciérnagas”. El repertorio incluye temas relacionados con su álbum “La Vida Era Más Corta”.

Durante la presentación, el cantante argentino estuvo acompañado por Agarrate Catalina, agrupación uruguaya de murga que aportó su estilo a la propuesta musical. La colaboración destacó por la unión de dos expresiones culturales del Río de la Plata.

¿Qué propuesta presentan Soley y Fariana con “El Pozo”?

Soley y Fariana estrenaron “El Pozo”, una canción que combina sonidos de dancehall y música urbana con una propuesta enfocada en el baile y la expresión femenina.

El tema fue producido por Jotta y cuenta con la participación de la compositora La Queen Medina. La canción presenta una mezcla de ritmos urbanos con una energía pensada para conectar con el público en diferentes escenarios.

Fariana (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

El videoclip fue grabado en Medellín y dirigido por Ronny Xavier. La producción visual toma referencias de la estética de los años 2000 y presenta a ambas artistas acompañadas por bailarines en una puesta en escena centrada en la interpretación y la coreografía.