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Karola le declaró su amor a Carla Giraldo durante su visita: así reaccionó la presentadora

Karola no perdió la oportunidad para sincerarse con Carla Giraldo, situación que causó revuelo en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Carla Giraldo y Karola en La casa de los famosos Colombia.
Karola se le declaró a Carla Giraldo. Foto | Canal RCN.

Carla Giraldo, quien el pasado martes 07 de abril sorprendió con su visita a La casa de los famosos Colombia, protagonizó varios momentos que no pasaron desapercibidos entre quienes no pierden el 24/7.

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¿Karola le coqueteó a Carla Giraldo durante su visita a La casa de los famosos Colombia?

En medio de lo que fue una visita que se extendió por varias horas, la presentadora del reality del Canal RCN vivió un inesperado momento por cuenta de un comentario que hizo Karol Alcendra, quien aprovechó la oportunidad para declararle su amor frente a todos los participantes.

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"Viste que como estás tú no se le hizo al lado, anda soltera pa ti, porque si no estaría aquí pegadita", le dijo Valentino Lázaro a Carla haciendo referencia a Karola. Segundos después, la actriz se acercó a la participante para abrazarla y darle un beso en la mejilla.

Tras el acercamiento de Giraldo, la barranquillera no dudó en decirle lo siguiente: "Mi amor yo respeto porque sé que estás comprometida".

¿Karola se le declaró a Carla Giraldo en medio de su visita a La casa de los famosos Colombia?

Frente a lo dicho por la joven, Carla fue sincera al decirle que actualmente tiene pareja, por lo que Karola aseguró que es un hombre muy privilegiado, además de decirle que era muy simpático y expresar su completa aprobación por el hecho de que también sea costeño.

Karola en La casa de los famosos Colombia.
Karola le coqueteó a Carla Giraldo y así reaccionó la presentadora. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, durante su vista a la que ella misma definió como su casa, la presentadora aprovechó al máximo el tiempo para generar contenido con los participantes, pues allí, fiel a su estilo, tuvo varios espacios en los que lanzó "b0mbitas" sobre los temas de convivencia que se viven en la competencia.

Así mismo, contó detalles de cómo se vive desde afuera el juego, dejando ver que ella, así como millones de colombianos, vota cada domingo como parte del público, y aunque confesó que no tiene ningún favorito, la eliminación de Nicolás Arrieta le dolió.

Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Carla tras coqueteo de Karola. Foto | Canal RCN.

Su visita, también fue un espacio para que abriera su corazón y les contará a los habitantes cómo la llegada de este formato a su vida llegó en el momento exacto, pues aunque en la primera temporada hubo tropiezos, hoy en día se siente agradecida con el Canal RCN por darle la oportunidad a lo largo de estas tres temporadas.

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