Karol G brilló en el Vaticano y los famosos no tardaron en reaccionar

La Plaza de San Pedro en Roma se llenó de música, espiritualidad y orgullo latino con la presentación de nuestra icónica cantante colombiana Karol G en el concierto “Grace for the World”, un evento histórico que reunió a artistas de talla mundial como Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend y Jennifer Hudson.

La colombiana sorprendió al interpretar un repertorio especial que equilibró su esencia urbana con la solemnidad del lugar, logrando emocionar no solo a los asistentes sino también a miles de seguidores y celebridades que siguieron su show desde distintas partes del mundo.

¿Cómo reaccionaron los famosos tras la presentación de Karol G en el vaticano?

Recordemos que la antioqueña interpretó 'Vivo con ella' junto al tenor Andrea Bocelli, en el majestuoso evento en el vaticano organizado por el Papa León XIV y eso despertó no solo la emoción en la propia cantante quien definió esta, como la presentación más majestuosa de toda su carrera, sino también en sus seguidores y colegas tanto de Colombia como del exterior.

Desde Colombia, varias personalidades compartieron su orgullo en redes. Entre ellos, creadores de contenido, actores, modelos, bailarinas y artistas que destacaron la trascendencia del momento: “De Medellín para el mundo, Karol está escribiendo historia”, se leyó en una de las publicaciones más compartidas.

Otra de las reacciones más virales en la farándula, fue precisamente la del mejor amigo de la cantante, Daiky Gamboa, quien expresó que estaba orgulloso de su alma gemela y que aunque ya no le quedaban lágrimas, sí le quedaban risas para festejarla hasta el final de los tiempos. Por su parte, la actriz y cantante costarricensemexicana Maribel Guardia también se hizo viral por resaltar la impecable presentación de su colega.

Reconocidos creadores de contenido tampoco se quedaron atrás y ese fue el caso de Maleja Restrepo, quien expresó que ver esa presentación era como ser testigos de la inmensidad. Dani Duke resaltó lo grande que le parece Karol G profesionalmente y muchos otros nombres expresaron lo inspirados que se sienten por ella.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la presentación de Karol G en la vaticano?

Los fans también inundaron Twitter e Instagram con mensajes cargados de emoción. Frases como “Qué orgullo ver a Karol en el Vaticano”, “Esto va más allá de la música” y “Una colombiana representándonos ante el Papa” se repitieron miles de veces.

La actuación de Karol G en el Vaticano no solo marca un hito en su carrera, sino también en la representación de la cultura latina en espacios antes impensados. Entre elogios y orgullo, lo cierto es que la “Bichota” volvió a demostrar por qué su voz y su presencia trascienden mucho más allá de la industria musical.