Karina García y Yina Calderón se defienden entre ellas y generan polémica

Karina García y Yina Calderón generaron controversia en La mansión de Luinny tras apoyarse entre sí.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Yina Calderón
Karina García y Yina Calderón dividieron opiniones/Canal RCN

Las influenciadoras Karina García y Yina Calderón sorprendieron a sus compañeros y a sus fanáticos tras defenderse entre sí en La mansión de Luinny.

¿Qué pasó entre Karina García y Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Aunque ambas han protagonizado algunas diferencias y discusiones en el reality debido a su enemistad, ambas sorprendieron tras defenderse entre sí.

Yina Calerón y Karina García se defienden entre sí

En medio de una actividad de nominación a sus compañeros para que quedaran en riesgo de salir de la competencia, ambas coincidieron en que no se iban a nominar entre sí, argumentando que no lo haría por ser compatriotas.

"Yo no soy amiga de Karina, pero no la voy a nominar porque es de mi país, habiendo tantas otras opciones aquí", expresó Yina Calderón.

Luinny interrogó a Karina García sobre por qué ella no nominó a Yina Calderón si son rivales, a lo que la paisa aseguró que está de a cuerdo con su examiga.

Yina Calderón y Karina García se apoyan entre sí

"Independientemente de todo lo que yo viví con Yina, que eso para mí hace parte del pasado y de verdad quiero pasar la página, no me quiero mete con alguien de mi país a no de ser de que se meta conmigo, Colombia es Colombia", agregó.

¿Por qué Karina García y Yina Calderón generaron polémica al defenderse en La mansión de Luinny?

Luinny les llamó la atención a ambas detallando que eso no es un tema por países, sin por participantes, pues en ese caso todos los dominicanos se irían en contra de ella o no podría nominarse entre sí, pero Karina García le resaltó que a ella no le nacía irse en contra de una compatriota, por lo que, iba a segur haciendo lo que le naciera.

Dicha situación causó también opiniones divididas en redes sociales, donde muchos seguidores coincidieron con ellas, mientras que otros no dudaron en criticarlas y señalar que no deberían guiarse por eso.

Por ahora, ninguna de las dos fue eliminadas, pues están en las primeras posiciones en la tabla, recibiendo un gran apoyo de sus respectivos fanáticos, quienes les han manifestado lo felices que están con su participación en el programa.

