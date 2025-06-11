Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Raúl Ocampo habla de su vida sentimental tras perder a Alejandra Villafañe: "Tengo miedo"

Raúl Ocampo recordó los momentos más dolorosos del adiós a Alejandra Villafañe y compartió cómo ha aprendido a sanar, amar de nuevo y honrar su memoria.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en La nieta elegida.
El conmovedor relato de Raúl Ocampo sobre Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

La historia de amor entre Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe marcó profundamente a quienes siguieron el paso a paso de su relación, y continúa dejando huella a través de los relatos del actor.

Quien en una reciente entrevista compartió detalles conmovedores sobre la despedida de su pareja, quien falleció tras una difícil batalla contra el cáncer, y reveló cómo ha enfrentado el vacío emocional que dejó su partida.

¿Cómo fue la vida de Raúl Ocampo tras el fallecimiento de Alejandra Villafañe?

Raúl confesó que regresar a la vida cotidiana después de la muerte de Alejandra fue un proceso largo y doloroso, especialmente en temas de pareja, pues reconoció que le costó muchísimo abrirse de nuevo a una relación y permitirse sentir conexión emocional y física.

Resaltó además que el miedo fue su mayor obstáculo, pues no quería encariñarse otra vez, permitir que el amor creciera y arriesgarse a sufrir una pérdida igual de devastadora.

Ese temor lo llevó a terapia, donde inició un proceso para sanar y comprender que amar de nuevo no era olvidar sino honrar lo que vivió, incluso dijo que tuvo que conversar con las personas que intentaba construir una nueva relación, para explicarles que aún estaba navegando en su duelo.

Temas como la intimid*d resultaban complejos, pues su cuerpo y mente no lograban fluir con naturalidad, pues sentía que permitir cercanía implicaba traicionar el dolor o acelerar un proceso emocional que necesitaba tiempo.

¿Cómo vivió Raúl Ocampo los últimos minutos junto a Alejandra Villafañe?

Raúl también compartió un recuerdo muy personal y jamás contado con tanto detalle, el momento exacto en el que Alejandra se desvaneció en sus brazos y en medio del silencio la sostuvo y la acompañó mientras su luz se apagaba lentamente.

Raúl Ocampo reveló la petición que Alejandra Villafañe le hizo. Foto | Canal RCN.
Raúl Ocampo reveló la petición que Alejandra Villafañe le hizo. Foto | Canal RCN.

"Ya, esa fue como la última fuerza que ella tenía y escuché él como el ahhhh, y se desvaneció en mis brazos y yo sentí como el peso de ella cambió."

Después de ese instante, se acostó a su lado, tomó su mano y comenzó a hablarle, agradeciéndole por su amor, su compañía y le pidió que se trascendiera con paz.

¿Cómo hizo Raúl Ocampo para superar el duelo por la pérdida de Alejandra Villafañe?

Raúl decidió viajar, necesitaba aire, cambio, silencio y romper su rutina, y aunque no alcanzaron a casarse, la argolla de compromiso que le había entregado a Alejandra fue transformada en un dije en forma de ojo.

"Le dije, a mí me está pasando esto, tengo mucho miedo en realidad de conectar porque la última vez que conecté dolió y porque antes no era de tener un encuentro casual salvaje, era con mi mujer."

Alejandra Villafañe en la Nieta Elegida.
La conmovedora confesión de Raúl Ocampo sobre Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

Un símbolo que él interpreta como una nueva visión, una transformación emocional y una conexión eterna como compañera de vida.

Este objeto se convirtió en un recordatorio tangible de su historia y de como quería resignificar su vida tras una experiencia tan traumática y dolorosa.

