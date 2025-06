La influenciadora Karina García y el cantante Altafulla opinaron sobre las críticas que han recibido sobre su relación luego de La casa de los famosos Colombia.

Si bien los famosos han hecho caso omiso a los comentarios negativos que recibieron durante su participación en La casa de los famosos Colombia sobre su romance, en esta ocasión decidieron opinar sobre los juicios que han lanzado algunos internautas sobre cómo se tratan.

En especial, han juzgado al cantante por algunos comentarios que suele hacerle a la creadora de contenido, que algunos no comparten, por lo que, le han sugerido a Karina que termine con dicha relación.

La paisa aprovechó una de sus más recientes transmisiones en vivo juntos en una de sus redes sociales para aclarar la situación, mencionando que muchas de los comentarios que se hacen forman parte del humor que manejan entre ellos y que muy pocos entienden.

"Andrés y yo tenemos un humor muy diferente y una manera de tratarnos, entonces por favor no se tomen todo tan a pecho, tan personal porque vi muchas publicaciones donde juzgaban muchas cosas, hay mucha gente que se confunde", dijo.

Por su parte, Altafulla señaló que él es fiel creyente de que no hay que prestarle atención o darles foco a cosas que para él son innecesarias, pues esos comentarios no lo definen, pidiendo que, así como él está de relajado con la situación los seguidores que quizás se molestan también lo tomen de la misma manera.

"Al que no le guste es porque está viendo cosas que no son, pueden decir que están bien y que está mal y me tiene sin cuidado (...) nosotros estamos súper bien", agregó.