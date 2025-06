Karina García y Altafulla hicieron una transmisión en vivo para compartir con sus seguidores detalles de su celebración de dos meses de relación tras La casa de los famosos Colombia.

La pareja fue noticia en las últimas horas luego que en medio de esta transmisión en vivo ambos tuviesen una discusión.

En medio de esta transmisión, Karina le reclamó a Altafulla que él no le había pedido oficialmente que fueran novios, por lo que le dijo de manera indirecta que terminaran.

Ante esto, Altafulla le expresó que él también tenía la duda sobre qué estaban celebrando si dos meses de amistad o de relación.

Sin embargo, Karina García le expresó que no podía responderle esa pregunta porque él nunca le había pedido el cuadre de manera oficial.

En medio de la transmisión en vivo Karina García le reclamó a Altafulla por no haberle pedido el cuadre hasta el momento y le mostró que varios de sus seguidores también se lo estaban reprochando.

Mi amor pero si no me has pedido el cuadre, Andrés no te hagas el mar*ca.