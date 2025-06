La empresaria Yina Calderón le contestó a Westcol luego de que este lanzara fuertes comentarios en su contra debido a que varios fanáticos en redes sociales comenzaron a especular sobre un posible romance entre ambos.

El streaming detalló que él nunca sostendría una relación sentimental con Yina Calderón indicando que preferiría otras cosas antes que estar con ella.

Además, con uno de sus amigos habló sobre ella, donde este criticó la condición física por la que ha sufrido la influenciadora tras inyectarse una peligrosa sustancia años atrás en su cadera.

En una transmisión en vivo en una de sus redes sociales, la joven decidió enviarle un mensaje a Westcol y a su equipo, donde les recordó que, a pesar de las diferencias que han tenido desde hace tiempo actualmente están trabajando juntos y eso debería respetarse.

Recordemos que, Yina Calderón aceptó competir en un ring de boxeo contra la influenciadora Andrea Valdiri en el evento de Westcol 'Stream Fighters', que se llevará a cabo el próximo mes de octubre.

"Westcol tú y yo estamos trabajando en un mismo evento para que todo salga extraordinario, la rompas y sigas rompiendo, entonces por respeto a eso deberías decirle a tu mejor amigo que no se refiera a más a que yo tengo el c*** caído, a que estoy cocida porque ustedes no saben lo que yo he pasado", dijo.