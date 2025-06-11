Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García sorprendió a todos con baile en la piscina: "está desatada"

Karina García generó diversas reacciones con sus movimientos junto a sus compañeros en La mansión de Luinny.

La influenciadora Karina García sorprendió a sus millones de fanáticos con un cautivador baile en La mansión de Luinny.

¿Qué baile protagonizó Karina García en La mansión de Luinny?

A través de las redes sociales oficiales del reality en República Dominicana, se compartió un video en el que se ve a la paisa ofreciendo sus mejores movimientos de cadera.

En la grabación se ve a la colombiana y a varios de los participantes disfrutar de un espacio de esparcimiento y de fiesta en la piscina, donde todos están con looks de traje de playa.

La producción les puso música y ellos no dudaron en mostrarse felices bailando en los diferentes ritmos.

En un momento, Karina García, quien luce un atuendo, con el que logra resaltar su figura, decida hacer un baile en el borde de la piscina, mostrando cuánto les ha aprendido a sus compañeras dominicanas para bailar.

Sus compañeros la animan y le hacen barra para que siga dando lo mejor de ella con sus movimientos.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos al baile de Karina García en La mansión de Luinny?

Miles de seguidores opinaron sobre el tema y en su mayoría elogiaron a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia por su figura y sus pasos de baile.

Además, se cuestionarlo sobre en qué la han convertido, tildándola de que "está desatada", pero agregando lo mucho que les gusta esta versión de ella, donde es más extrovertida y con más carácter, pues ante los ataques que ha recibido de algunos de sus compañeros ya no se queda callada.

Karina García tuvo una pequeña recaída, pues luego de una sanción tras una discusión con una de sus compañeras pensó en irse del programa, pero luego de tranquilizarse detalló que quería seguir dándolo todo en el programa y seguir entreteniendo a sus fanáticos con sus ocurrencias.

Por el momento, ya logró limar asperezas con algunos rivales, además que está liderando la tabla de posiciones, siendo la participante con mayor apoyo en la competencia por parte de los seguidores del reality.

