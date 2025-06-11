Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Raúl Ocampo reveló cómo planeaba proponerle matrimonio a Alejandra Villafañe

El actor abrió su corazón para contar cómo planeaba que fuera el anillo con el que pretendía pedirle la mano a la actriz.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en La nieta elegida.
Raúl Ocampo contó detalles de la propuesta de matrimonio a Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

La historia de Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe, se ha convertido en un símbolo de amor incondicional entre quienes han tenido la posibilidad de conocer el relato de cómo permanecieron juntos en medio de la compleja enfermedad que padeció la actriz a lo largo de varios meses.

Artículos relacionados

¿Raúl Ocampo planeaba pedirle matrimonio a Alejandra Villafañe? Esto dijo

Recientemente, el reconocido actor colombiano concedió una entrevista para el podcast ''Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, en donde además de dar su testimonio sobre cómo fue atravesar junto a ella este complicado momento, también reveló que tenía planeado pedirle matrimonio, guiado por el sentimiento de que esto podría sanarla.

Artículos relacionados

"Hablando por el Raúl de ese momento, yo dije, yo estoy seguro que si yo logro traer una promesa divina, la promesa de te quiero cuidar y te quiero amar por toda la vida, de pronto si descargo esa promesa y si descargo eso, de pronto esa explosión de amor, la sana", fueron las palabras del actor.

Artículos relacionados

Incluso, el actor dio a conocer detalles del anillo con el que pretendía comprometerse, por lo que explicó que eligió una esmeralda, pues su color simboliza al ángel de la salud, "cuando hablo con el joyero le digo mira, quiero que sea una esmeralda y que sea rectangular como en forma de vela, porque es la salud que ella va a tener", señaló.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en La nieta elegida.
Raúl Ocampo contó detalles de la propuesta de matrimonio a Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

¿Cómo planeaba Raúl Ocampo pedirle matrimonio a Alejandra Villafañe?

De acuerdo con Ocampo, todo estaba listo para pedirle la mano en un hangar, se imaginaba la escena juntos dando vueltas por el lugar, mientras sonreían y luego se arrodillaba para sacar el anillo.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025 - Alejandra Villafañe en La nieta elegida.
Así planeaba Raúl Ocampo pedirle matrimonio a Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

Así mismo, aseguró que llamó a todas personas que quería que estuvieran presentes, además, comentó que a ella le pidió que supuestamente lo acompañara a una grabación que tenía justo ese día. Sin embargo, cuando ella estaba arreglada para salir tuvo una fuerte recaída que no le permitía sostenerse.

Frente al doloroso momento, el actor dio a conocer que allí se preguntó por quién hacía esto, si era por él, por los demás, o por ella, y al tener la certeza de que todo lo hacía por Alejandra, supo que no podía llevarse a cabo la propuesta de matrimonio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo