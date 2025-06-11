Raúl Ocampo reveló cómo planeaba proponerle matrimonio a Alejandra Villafañe

La historia de Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe, se ha convertido en un símbolo de amor incondicional entre quienes han tenido la posibilidad de conocer el relato de cómo permanecieron juntos en medio de la compleja enfermedad que padeció la actriz a lo largo de varios meses.

¿Raúl Ocampo planeaba pedirle matrimonio a Alejandra Villafañe? Esto dijo

Recientemente, el reconocido actor colombiano concedió una entrevista para el podcast ''Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, en donde además de dar su testimonio sobre cómo fue atravesar junto a ella este complicado momento, también reveló que tenía planeado pedirle matrimonio, guiado por el sentimiento de que esto podría sanarla.

"Hablando por el Raúl de ese momento, yo dije, yo estoy seguro que si yo logro traer una promesa divina, la promesa de te quiero cuidar y te quiero amar por toda la vida, de pronto si descargo esa promesa y si descargo eso, de pronto esa explosión de amor, la sana", fueron las palabras del actor.

Incluso, el actor dio a conocer detalles del anillo con el que pretendía comprometerse, por lo que explicó que eligió una esmeralda, pues su color simboliza al ángel de la salud, "cuando hablo con el joyero le digo mira, quiero que sea una esmeralda y que sea rectangular como en forma de vela, porque es la salud que ella va a tener", señaló.

Raúl Ocampo contó detalles de la propuesta de matrimonio a Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

¿Cómo planeaba Raúl Ocampo pedirle matrimonio a Alejandra Villafañe?

De acuerdo con Ocampo, todo estaba listo para pedirle la mano en un hangar, se imaginaba la escena juntos dando vueltas por el lugar, mientras sonreían y luego se arrodillaba para sacar el anillo.

Así planeaba Raúl Ocampo pedirle matrimonio a Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

Así mismo, aseguró que llamó a todas personas que quería que estuvieran presentes, además, comentó que a ella le pidió que supuestamente lo acompañara a una grabación que tenía justo ese día. Sin embargo, cuando ella estaba arreglada para salir tuvo una fuerte recaída que no le permitía sostenerse.

Frente al doloroso momento, el actor dio a conocer que allí se preguntó por quién hacía esto, si era por él, por los demás, o por ella, y al tener la certeza de que todo lo hacía por Alejandra, supo que no podía llevarse a cabo la propuesta de matrimonio.