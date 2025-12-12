Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García revela qué es lo que busca en una pareja tras su última relación

Karina García contó que está enfocada en sí misma y que no piensa bajar sus estándares al elegir pareja, priorizando lealtad y buen trato.

Karina dijo que cuando llegue el amor, quiere a alguien que la valore como “su única reina”.
Karina dijo que cuando llegue el amor, quiere a alguien que la valore como “su única reina”. Foto Canal RCN

Karina García volvió a compartir con sus seguidores un momento de sinceridad total, esta vez para hablar sobre un tema que siempre genera curiosidad: su vida sentimental.

La creadora de contenido dejó claro que se encuentra en un punto de su vida en el que ha decidido priorizarse por encima de cualquier relación y que, lejos de estar buscando pareja, está enfocada en su bienestar emocional, mental y profesional.

¿Por qué Karina García decidió no buscar una relación en este momento?

Karina explicó que se encuentra en un momento de introspección profunda y que, por primera vez en mucho tiempo, está siendo “egoísta” en el mejor sentido de la palabra, dedicándose tiempo, escuchándose a sí misma y cuidando sus propias necesidades.

Según contó, su decisión tiene que ver con un aprendizaje emocional acumulado, después de experiencias que la llevaron a reflexionar sobre la importancia de los límites sanos, Karina admitió que ya no siente la presión de estar con alguien ni piensa forzar un vínculo solo por compañía.

 

Su enfoque está puesto en encontrar tranquilidad, trabajar en sus proyectos personales y seguir fortaleciéndose internamente.

Para ella, el amor no es hoy una prioridad, y justamente por eso considera que, cuando llegue, deberá hacerlo de manera natural, sin presiones y con un nivel de calidad emocional totalmente distinto al que en otras etapas aceptó.

¿Cuáles son los estándares que Karina García no está dispuesta a bajar?

Fue enfática al mencionar que ya no permitirá que su valor sea puesto en duda o que su presencia en una relación sea tomada a la ligera, para ella, los estándares no están relacionados con aspectos materiales, como algunos han insinuado, sino con cualidades humanas que considera esenciales: lealtad, honestidad, responsabilidad afectiva y una forma de trato cariñosa y respetuosa.

Karina García regresó a Colombia.
Karina afirmó que está enfocada en su bienestar y no piensa comprometerse por ahora. (Foto Canal RCN)

Karina comentó que, aunque muchas personas la señalen de “interesada”, la realidad es lo contrario, quiere una pareja que la trate como la prioridad que ella también está dispuesta a ser.

¿Qué mensaje envió Karina García a quienes opinan sobre sus decisiones?

Para ella, este es un momento para construir su mejor versión y mantener los estándares que tanto le han costado, insistió en que, si alguien quiere estar a su lado, deberá hacerlo desde el respeto absoluto y la intención genuina, no desde prejuicios ni suposiciones.

Karina García mantiene una comunidad digital con millones de seguidores.
Karina abrió su corazón y reveló qué espera de la próxima persona que llegue a su vida. (Foto Canal RCN)

Karina García atraviesa una etapa de claridad y amor propio, y sus seguidores no han dudado en apoyarla, ella, por su parte, dejó claro que quien llegue a su vida deberá tratarla como “su única reina”, no por capricho, sino porque ahora entiende su valor y no piensa renunciar a él.

