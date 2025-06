Karina García no ha parado de ser noticia en redes sociales tras el final de La casa de los famosos Colombia, esto por su relación con Altafulla y su rol como mamá.

La hija mayor de Karina García, Isabella Vargas, cumplió recientemente la mayoría de edad y a través de redes sociales la modelo paisa compartió cómo fue la celebración de esta fecha tan especial.

Karina García les compartió a sus seguidores detalles de cómo fue el cumpleaños de su hija mayor, empezando por una sorpresa que le dio en la mañana en donde le entregó un ramo de rosas rojas gigante, un oso de peluche y un desayuno sorpresa.

Seguido a esto, Karina quiso tener una tarde chichas junto a su hija mayor para que las arreglaran y las pusieran bellas para la celebración de la noche.

Karina García aprovechó un momento a solas junto a su hija en el carro para hablar sobre las responsabilidades y retos que adquiría tras cumplir 18 años.

Isabella se mostraba emocionada por llegar a la mayoría de edad y así se lo expresó a su mamá, sin embargo, Karina primero le aseguró que todavía tenía que hacerle caso y que se le venían grandes responsabilidades.

No mi reina, tú naciste un 25 de junio a las 8 de la noche, todavía tienes que hacerme caso nivel Dios.

Karina García le aseguró a Isabella que llegaba a una edad importante en donde podría hacer muchas cosas y tener mayor libertad, pero le dejó claro que todavía tenía que seguir contando con ella como mamá y amiga.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia le advirtió que debía cuidarse de un embarazo no planeado para no repetir su historia de ser mamá adolescente, así ella estuviese orgullosa de tenerla.

Ser mamá adolescente no es la idea, deben cuidarse y estudiar, pero yo me di cuenta que fue lo mejor que me pasó.