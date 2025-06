La relación de Karina García y Altafulla no para de dar de qué hablar en redes sociales tras La casa de los famosos Colombia. Recientemente, la pareja celebró los 18 años de la hija de la modelo paisa.

A través de una transmisión en vivo, Karina García les mostró a sus seguidores la forma en que empezó la celebración de cumpleaños de su hija mayor, Isabella Vargas.

En medio de la transmisión en vivo a la media noche, Karina García y Altafulla le cantaron el feliz cumpleaños a Isabella de manera efusiva.

Isabella se mostró emocionada por llegar a la mayoría de edad, tanto así que de manera eufórica expresó: "Oficialmente soy una mujer legal".

Sin embargo, Altafulla le recalcó que solo era mayor en Colombia porque en Estados Unidos seguía siendo menor: "Mi amor a los 21". Sin embargo, ella le refutó, por lo que el cantante tuvo que jalarle las orejas.

Ante este argumento, Isabella le aseguró que ya se había ido de la casa tiempo atrás por decisión propia para trabajar en Estados Unidos, por lo que ya sabía que era vivir sola y sostenerse.

Altafulla aprovechó la ocasión de la celebración de Isabella para dedicarle unas palabras ahora en su rol como padrastro.

El ganador de La casa de los famosos Colombia aseguró que se sentía afortunado por poder compartir con Karina García y sus hijos este tipo de fechas porque sentía que era un hogar lleno de amor.

Además, le resaltó la madurez a la hija mayor de Karina García, quien se mostró conmovida con sus palabras y compañía.

Karina García no se quedó atrás y también le dedicó unas emotivas palabras a su hija mayor en su fecha de cumpleaños.

La modelo antioqueña le expresó a Isabella que se sentía feliz de tener una hija como ella y le contó cómo le cambió su vida su llegada cuando era solo una adolescente.

La vamos a pasar increíble, quiero que sepas que haber sido madre tan niña me enseñó demasiadas cosas, a ser más fuerte, centrada, si yo no hubiese sido mamá yo no sé qué sería de mí.