Karina García habla de su fe y disciplina antes de Stream Fighters 4

La creadora de contenido Karina García abrió su corazón frente a sus seguidores en una transmisión en vivo en TikTok, en la que compartió detalles personales sobre su vida espiritual y también dejó ver parte de la disciplina que mantiene para su próxima pelea en Stream Fighters 4.

Artículos relacionados Talento internacional Tim Burton reveló detalles detrás de cámara de la segunda temporada de Merlina

¿Qué fue lo que dijo Karina García sobre su encuentro con la fe?

Durante el espacio digital, Karina confesó que hace un tiempo atravesó un episodio complicado de depresión que la llevó a sentirse sin salida.

Según relató, en medio de ese momento de oscuridad una amiga cercana la invitó a acompañarla a una iglesia cristiana, aunque en un inicio no estaba convencida, aceptó la propuesta y asegura que esa experiencia marcó un antes y un después en su vida.

Karina García compartió cómo la fe y la disciplina la inspiran antes de su esperado combate en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

¿Cuál es la religión que practica activamente Karina García?

Karina expresa que no sigue una religión como tal, ni conoce a profundidad cómo se llaman todas, pero entiende que necesitaba un cambio, y fue en ese espacio en el que sintió paz y convirtió a Dios en el centro de todo lo que hace.

Karina también destacó que, más allá de los nombres de credos o rituales, lo que valora es la fuerza que tienen las creencias cuando logran transformar vidas.

En su caso, asegura que sin esa conexión espiritual no habría alcanzado la estabilidad que hoy muestra públicamente, incluso añadió que, cuando encuentra a alguien pasando por un mal momento, no duda en recomendarle asistir a estos encuentros, pues le han resultado determinantes en su propio proceso.

La creadora aprovechó la conversación con sus seguidores para adelantar que en los próximos días revelará aspectos inéditos sobre su enfrentamiento en Stream Fighters.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿En qué proyectos se enfoca Karina García actualmente frente a su carrera?

Mientras tanto, Karina sigue enfocada en su preparación física, recientemente fue vista entrenando junto a Westcol, creador de contenido y organizador del evento, con quien mantiene una relación de amistad desde hace varios años.

En un video que circula en redes sociales, se le observa con guantes de boxeo practicando rutinas de sparring y ejercicios de resistencia.

El evento tendrá lugar el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live de Bogotá, donde García se enfrentará a la mexicana Karely Ruiz, uno de los duelos más esperados de la velada.

Artículos relacionados Influencers Murió amigo de Camilo Sánchez y lo despidió con sentido homenaje

¿De qué tratará el encuentro de Stream Fighters en esta nueva edición?

La edición 2025 de Stream Fighters reúne a personalidades del mundo digital latinoamericano que aceptaron el reto de subir al ring, convirtiéndose en un espectáculo que combina entretenimiento y deporte.

Para Karina, este reto es tanto físico como personal, y sus seguidores han resaltado la constancia que ha mostrado, pese a que ha preferido mantener en reserva gran parte de su preparación.

Con un enfoque en la fe y la constancia, Karina García vive un proceso de transformación previo a enfrentarse a Karely Ruiz. (Foto Canal RCN).

El respaldo de Westcol en los entrenamientos ha sido recibido con entusiasmo por el público, que celebra la disciplina de la influenciadora y su decisión de enfrentar el desafío con seriedad.

Entre la fe que hoy guía sus pasos y la disciplina que le exige el boxeo, Karina García transita un momento de grandes transformaciones, ella misma lo resume con una frase que repite a menudo: estar “enfocadita en lo mío”.