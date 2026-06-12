Karina García causó revuelo por su reacción al ver las rosas que Kris R le compró en la calle

Una transmisión en vivo de Karina García y Kris R terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales, luego del momento en el que Karina García reaccionó tras recibir unas rosas compradas en un semáforo.

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¿Cómo sorprendió Kris R a Karina García?

Todo ocurrió mientras Karina García realizaba una transmisión en vivo desde un vehículo. En medio del recorrido, Kris R se subió al carro con un ramo de rosas rojas que había comprado a una persona ubicada en un semáforo.

El detalle llamó la atención porque la escena quedó registrada de forma espontánea en la grabación. Segundos después, Kris R realizó el pago al vendedor que estaba en la vía, mientras la transmisión continuaba activa.

Kris R sorprendió a Karina García con inesperado detalles / (Foto del Canal RCN)

El momento no tuvo una planificación evidente en cámara, lo que llevó a que muchos usuarios comentaran la naturalidad de la situación.

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¿Qué dijo Karina García sobre las rosas de semáforo que recibió?

En ese momento, Karina le dijo a Kris que nunca antes le había regalado unas rosas compradas en este tipo de lugares. Entre risas, él respondió que precisamente por eso había decidido hacerlo en esta ocasión.

Karina reaccionó de inmediato:

“Mi amor, qué lindo, divino”.

Karina García habló sobre el regalo que le dio Kris R / (Fotos del Canal RCN)

Luego destacó que lo que más le gustaba del gesto era que con esa compra se estaba apoyando a una persona que trabaja en medio de la calle y que, según ella, en ese momento podría estar sin comer.

Sin embargo, la conversación continuó unos segundos más dentro del video. Karina volvió a agradecer por el detalle y mencionó las rosas del semáforo, pero sorprendió al decir que ojalá fuera la última vez. La reacción de sorpresa de Kris R llevó a Karina a aclarar que se trataba de un chiste.

Pese a esa explicación en el en vivo, el momento generó comentarios entre internautas, quienes señalaron que, por algunas expresiones durante la transmisión, los gestos y la reacción de Karina habría dado a entender que el detalle no le gustó del todo.

Aun así, en el video ella insistió en que lo importante era el gesto y la intención con la que fue hecho, manteniendo el tono relajado de la conversación.