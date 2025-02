Por estos días, Yaya Muñoz ha dado mucho para hablar debido a su forma de actuar en La casa de los famosos Colombia 2025. La presentadora va de un lado para el otro, en el sentido de que habla con algunos de sus compañeros de reality más de la cuenta.

La Jesuu pudo conectarse por última vez con La casa de los famosos y no desaprovechó el minuto para decirle lo que piensa a Yaya Muñoz. En resumidas cuentas, la eliminada del formato de convivencia tildó a la todavía habitante de "falsa".

Tras las declaraciones de La Jesuu, las redes sociales tomaron protagonismo porque Yaya tiene dividido al público de la novela de la vida en vivo, puesto que unos la apoyan y otros la critican.

Entonces, a ello se sumó la influenciadora y primera ganadora de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, quien no se ha ido en contra de Yaya, pero lo que sí ha hecho es opinar que no entiende cómo está jugando la presentadora.

Como Karen es la presentadora del After de La casa de los famosos, es común que ella interactúe con los participantes. Por lo tanto, le preguntaron si sería capaz de interrogar a Yaya Muñoz y decirle por qué es "tan falsa".

Entre risas, la influencer caleña respondió que ella en el After no puede hacer lo que quiere, pues debe seguir unos lineamientos del programa.

"Como va a llegar la participante y dizque, pero dime por qué eras tan falsa. No, yo no puedo hacer esas cosas. Ay, no, Dios mío, ustedes aquí son de temer", dijo Karen Sevillano frente a la pantalla de su teléfono celular.