El nombre de Karen Sevillano estuvo recientemente en medio de la conversación, luego de que en medio de una entrevista que concedió a una emisora radial, uno de los periodistas hiciera un “chiste” que desató una ola de comentarios en los que se cuestionó al conductor del programa y, por su puesto, muchos salieron en defensa de la creadora de contenido.

Ante el comentario y la controversia que se generó en redes sociales sobre el tema, en las últimas horas Karen Sevillano apareció en su cuenta oficial de Instagram para referirse al tema y dejar clara su posición respecto a lo sucedido, pues considera que este tipo de situaciones no pueden pasar por alto y es necesario alzar la voz para que no siga sucediendo.

En el video, que rápidamente tuvo gran acogida por parte de la enorme comunidad que la sigue, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia inició agradeciéndole a todas las personas que se tomaron el tiempo enviarle un mensaje expresando su solidaridad y empatía ante el comentario.

“Miren yo no les voy a decir que no me sentí incómoda con el comentario, cuando yo llegué a mi casa yo pensé yo hubiese respondido eso, hubiese respondido lo otro, pero también me parece terrible que las personas negras tengamos que estar preparadas para responder ante el ra***** como si fuese un manual de supervivencia que nos impone la sociedad”, fueron las contundentes palabras de la creadora de contenido.