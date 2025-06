La casa de los famosos Colombia llegó a su final el pasado 9 de junio, dejando como ganador al cantante Altafulla. Tras esto, los cuatro finalistas han estado dando declaraciones de su experiencia en el reality.

Melissa Gate era una de las más esperadas por los medios de comunicación tras su salida del reality, esto por todo lo que hizo a lo largo de la temporada en donde dejó frases y momento icónicos.

La antioqueña pasó por el matutino Buen día, Colombia en donde habló sobre su experiencia en el reality, su sensación tras quedar en el segundo lugar y también reveló otras curiosidades.

Melissa Gate contó el contó el lujoso regalo que la exparticipante Laura González le dio cuando regresó al parecer a La casa de los famosos Colombia, esto a modo de disculpa por lo que pasó antes que ella quedara eliminada.

¿Cuál fue el costoso regalo que Laura G. le dio a Melissa Gate?

Melissa Gate contó en Buen día, Colombia que Laura González había querido tener un detalle con ella en los últimos días cuando volvió para acompañar a los finalistas.

Según contó la antioqueña, Laura le llevó unos costosos tacones los cuales no reveló el precio, pero sí hizo enfásis en que era 'carísimos' y que los había traido de Francia.

Ya la perdoné. Me regaló unos tacones carísimos de París.

Melissa Gate aseguró que con este detalle ya había perdonado a su excompañera tras las diferencias que tuvieron antes de la eliminación de ella semanas atrás.

¿Por qué Melissa Gate se molestó con Laura G. en La casa de los famosos Colombia?

El problema entre Melissa Gate y Laura González sucedió en La casa de los famosos Colombia cuando Laura al parecer decidió contar la cantidad de zapatos que tenía la antioqueña.

Este problema salió a la luz en medio de un posicionamiento cuando Melissa Gate pasó al frente de Laura y le reprochó este acto asegurando que no le había gustado y que ella sabía el motivo.

Laura en ese entonces le expresó que le parecía que ese argumento no era suficiente para posicionársele y que creía que era una excusa para hacerlo, no obstante, también le aseguró que no se imagino que eso la fuese a molestar.

