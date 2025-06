Hace poco fue el estreno de la serie biográfica del fallecido actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, quien dio a vida a icónicos personales como 'El chavo del ocho' y 'Chespirito'.

La serie lleva el nombre de Chespirito: Sin querer queriendo, en donde se busca resaltar el trabajo creativo de Gómez Bolaños y las adversidades que atravesó en vida. Entre las situaciones, figura Carlos Villagrán, quien interpretó a 'Quico'.

Entre Carlos y Roberto hubo malentendidos laborales, varios de ellos revelados a la luz pública, aunque se trata de un tema del pasado. Por esta razón, quisieron saber la postura de Villagrán respecto a la serie de Chespirito.

En medio de una masiva rueda de prensa, entrevistaron al experimentado actor mexicano sobre su opinión de la producción audiovisual. Entre las palabras del artista, le deseó éxitos, pero a la vez mencionó las mentiras.

El mexicano no tiene manifestación alguna, mucho menos negativa, también recalcó que puede que se mencionen mentiras en la trama biográfica, pero hizo una invitación a respetar la memoria de Roberto Gómez Bolaños.

"Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños que ya murió y no puede defenderse. No hay mucha relación, ya no me 'junto con esa chusma'... No, perdón. No hay relación, ni para bien, ni para mal", añadió.