La influenciadora Karen Sevillano reveló su opinión sobre el conflicto que protagonizan el actor Gonzalo Escobar ‘Coco’ y la influenciadora Karina García.

Durante la gala del 20 de febrero los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán cuestionaron a Gonzalo Escobar ‘Coco’, como líder de la semana, sobre a quién nominaría y este decidió enviar a la placa a la influenciadora Karina García argumentando que se había dado cuenta de cosas que no le gustaban y por eso lo hacía.

Tras lo sucedido, Yina Calderón y la Jesuu le resaltaron lo “falso” que es luego de habérsela llevado al cuarto del líder y hacerle comentarios inapropiados sobre su forma de vestir.

Eso generó toda una discusión entre ellos y diversas reacciones, entre ellas de la influenciadora Karen Sevillano, host del ‘After Show’ de La casa de los famosos Colombia.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró hablando al respecto.

“¿Coco qué? Lleva a Karina al cuarto del líder, le dijo que una persona muy bonita, que no sé qué y hoy que ya tengo las cosas claras, Coco quería nominar a Karina desde ayer. En el X vi una persona que dijo ‘yo creo que a Coco le gusta Karina, pero como ella no le hizo caso le cogió rabia’ y esto por pensar lo mismo porque yo no entiendo Karina qué le ha hecho a Coco para que él esté así con ella”, expresó.

Además, mencionó los comentarios que Coco le hizo a Karina García sobre su forma de vestir, defendiendo a la creadora de contenido asegurando que él no debería opinar sobre eso.

“¿A vos qué te importa si me tapo o no la nalg*? Vos no estés cuidándome la nalg* a mí, que pena me da, pero a él qué le importa si Karina muestra o no muestra, si Karina va o viene, no entendí”, agregó.