Juliana Calderón respondió a críticas por supuesto coqueteo con Camilo: "Le gustan como yo"

La empresaria Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón, se pronunció luego de las críticas que recibió por un supuesto coqueteo con el actor Camilo Trujillo.

La empresaria Yina Calderón fue quien reveló recientemente a sus seguidores un acercamiento entre su hermana Juliana Calderón y el actor Camilo Trujillo, con quien compartió experiencia en La casa de los famosos Colombia.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, contó que Camilo ha estado en contacto con Juliana, le ha hecho videollamadas y suele reaccionar a sus historias en redes sociales.

Tras esta interacción, Yina decidió hablar con su hermana para advertirle con humor, especialmente por la amistad cercana que tiene con el influenciador Emiro Navarro, quien ha expresado abiertamente su interés por Camilo, aunque este no le corresponde.

La joven confesó que le han llegado varios mensajes de sus seguidores juzgándola y asegurando que ella le está quitando el novio al influenciador Emiro Navarro, por lo que, ella decidió pronunciarse al respecto.

"Ustedes son pasados con el pobre Camilo, a él no le gustan los hombres, le gustan son las mujeres, creo, pero no es nada mío. Ayer lo vi por videollamada por primera vez, no me acuerdo cómo empezamos a hablar, pero eso es de Emiro, yo no me meto ahí, no mentiras", dijo.