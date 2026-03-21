Juliana Calderón le respondió a Aida Victoria tras ser acusada de ser la amante de su difunto novio

En horas de la tarde del viernes 20 de marzo, Juliana Calderón causó revuelo en redes luego de referirse al tema de Aida Victoria Merlano sobre su expareja, pues la barranquillera expuso que sufrió psicológicamente durante su embarazo.

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Sin duda, esto generó conmoción y la reacción de los internautas, pro sobre todo de las mujeres, ya que es un tema bastante delicado y que, hasta normalizado se tiene.

Por su lado, Juliana opinó y sugirió que las personas deberían escuchar la versión del ex de Aida, ya que él tiene otra parte de esa historia.

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¿Qué reveló Aida Victoria Merlano sobre su expareja?

Aida Victora Merlano participó en un podcast sobre mujeres y contó que durante su embarazo sufrió situaciones psicológicas que incluso, la llevaron urgencias.

Juliana Calderón responde tras escándalo con Aida Victoria. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido expuso que, el padre de su hijo, presuntamente la presionaba para que ella colaborara económicamente, e incluso, luego de dar a luz, seguía en la misma situación.

Aida ya ha dejado claro que, a los pocos días de haber parido, terminó su relación con el hombre porque él, al parecer hacía de la suyas y no estaba siendo responsable con el cuidado de ella y de su bebé.

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la situación de Aida Victoria Merlano?

Juliana Calderón salió en sus historias a cuestionar la versión de Aida Victoria Merlano, porque según ella, conoce la versión del ex de la barranquillera.

Juliana Calderón rompe el silencio tras ser señalada por Aida Victoria. (Foto: Canal RCN)

Por eso, sugirió que los internautas deberían escuchar la versión del Agropecuario y exponer su supuesta verdad.

Juliana recibió críticas no solo por opinar en algo tan delicado, sino en minimizar un grave caso de malos tratos hacia la mujer.

Por su lado, Aida no se quedó callada y expuso que ella sí tiene pruebas de lo que habla, pues hasta confesó que Juliana era la amante de Juan Manue, primo de Yeison Jiménez.

¿Qué dijo Juliana Calderón cuando la llamaron amante?

Luego de que Aida Victoria Merlano le respondiera, Juliana Calderón solo publicó el pantallazo de una conversación, en el que ella dijo que cada vez que salía a decir lo que quería, la barranquillera caía.

Pero no respondió nada de las acusaciones sobre ser la otra del fallecido hombre y tampoco sacó las pruebas de todo lo que dijo sobre ella.