La Segura causa conmoción al aparecer pidiendo ayuda en redes: “estoy en crisis”

En horas de la tarde del viernes 20 de marzo, la creadora de contenido, La Segura, causó conmoción luego de revelar que estaba en crisis, pues pidió ayuda a gritos.

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De acuerdo con exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, han pasado muchas cosas que la tienen en un estado crítico.

Como es de esperarse, La Segura contó con detalles lo que le ha sucedido y lo que le sucederá, tras sentirse agobiada.

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¿Cómo pidió ayuda La Segura tras su crisis?

A través de sus historias de Instagram, La Segura apareció gritando, pidiendo ayuda, pues dijo que necesita un respiro, ya que su vida de madre, influencer y emprendedora, la están llevando a necesitar un psicólogo.

La Segura habla de su crisis y genera revuelo en redes. (Foto: Canal RCN)

La creadora generó reacciones porque estos videos los grabó saliéndose por la ventana delo carro y en serio, hablaba fuerte para desahogarse.

“Estoy entrando en crisis. Ya no sé cómo parecer en las historias”, dijo.

¿Qué dijo La Segura sobre su crisis?

Tal cual se ve en sus historias, La Segura se desahogó con sus seguidores y por eso grabó ese contenido, el cual, lo hizo con gracia, para confesar que su vida de adulta está muy pesada.

La Segura se desahoga y pide ayuda en redes. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, esto generó reacciones entre sus fanáticos, quienes se rieron con ella por la forma en la que pidió ayuda a gritos, pues es la representación grafica de que la adultez no está fácil.

Aunque dijo que estaba en crisis, La Segura reveló que a partir de este sábado se tomará un descanso porque viajará y les estará contando los detalles a sus millones de seguidores, para que no se pierdan nada de lo que ella hará.

¿Para dónde viaja La Segura?

Luego de decir que necesitaba ayuda, La Segura reveló que viajará a Brasil, peor preparar el viaje también la tiene corriendo debido a que tiene que dejar cosas listas y comprar ropa para su bebé y para ella.

Por eso, le do parte de tranquilidad a sus fans, confesando que no desaparecerá de redes y les dejará los detalles de lo que vivirá en su viaje.