José Rodríguez cuestionó la relación de Peluche y Norma

José Rodríguez se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia y tras su salida, el creador de contenido se puso al día de lo que sucedía en el mundo real y las redes sociales. Allí se percató de cómo estaba siendo percibida la reacción de Norma Nivia y Mateo Varela ‘Peluche’ y entrevista reveló su punto de vista.

En entrevista con el programa radial La Mega, José Rodríguez dio su opinión sobre diversos temas que vivió en La casa de los famosos Colombia, pero lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron sobre la relación sentimental entre Norma Nivia y Mateo Varela, pues los internautas han cuestionado mucho este emparejamiento a raíz de los comentarios que la actriz ha realizado hacia el influenciador.

Según comentó José, aunque apreciaba a Peluche y quería lo mejor para él, consideraba que su relación con Norma Nivia no iba a “perdurar”, pues con un panorama más amplio de lo que ha sucedido entre ambas personalidades considera que es una relación “tóxica”.

“Mateo es mi brother, lo aprecio mucho, pero yo siento que esa relación… No puedo opinar mucho, porque la vida desde afuera, él no nos contaba mucho de eso, pero viendo ahora las redes, siento que está un poco tóxica; ha habido celos, hay inseguridades, no van como equipo… Entonces no veo una relación que vaya a perdurar mucho”