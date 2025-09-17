Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessica Cediel fue dada de alta y dejó preocupante mensaje: "Necesito más días para recuperarme"

La presentadora Jessica Cediel se pronunció a sus seguidores tras haber estado hospitalizada por varios días.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jessica Cediel tras hospitalización
Jessica Cediel ya está de nuevo en su casa/AFP: Rodrigo Varela

La presentadora Jessica Cediel había preocupado a sus fanáticos luego de mostrarse hospitalizada sin dar muchos detalles al respecto.

¿Jessica Cediel ya fue dada de alta?

La bogotana reveló a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, un video en el que se mostró desde la clínica, asegurando que casi no logran dar con la causa de sus dolencias, pero se logró luego de muchos exámenes y pruebas de s*ngre.

Jessica Cediel luego de hospitalizacion

"Es muy loco no saber con qué está lidiando uno, pero finalmente ya tenemos el diagnóstico gracias a Dios", dijo.

Detalló que gracias a que ya saben qué es lo que tiene, sin dar a conocer qué tiene, ya fue dada de alta y se encuentra en su casa.

¿Jessica Cediel sigue enferma?

La modelo indicó que, si bien ya está en su casa no está sana al 100%, pues ahora el objetivo es recuperarse siguiendo las recomendaciones de su médico.

Jessica Cediel en recuperación tras hospitalización

Aclaró que necesita varios días más para poder recuperarse por completo, por lo que, regresará a su rutina diaria cuando Dios se lo permita para contarles con detalles qué fue lo que le pasó, pues según indicó la historia es bastante larga.

Asimismo, aprovechó para agradecer a sus millones de fanáticos por tanto amor y oraciones hacia ella.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras conocer que Jessica Cediel ya no está hospitalizada?

Sus fieles admiradores señalaron lo mucho que siguen orando y deseando que se mejore, pues detallaron que, aunque ya está en su casa siguen preocupados al conocer que debe seguir cuidándose, por lo que, seguirán al pendiente de estado de salud.

De igual manera, otros indicaron que espera que muy pronto pueda darles todos los detalles de lo que le ocurrió y por qué fue tan difícil darle un diagnóstico.

Es importante detallar que, los mayores problemas de salud que ha tenido la presentadora han sido a causa del líquido que le inyectaron años atrás en sus caderas, por el que ha tenido que ser intervenida en varias ocasiones para poder extraerle dicha sustancia.

