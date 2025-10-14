Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jenny López, novia de Jhonny Rivera, causa furor en redes al interpretar música llanera

Jenny López, novia de Jhonny Rivera, sorprendió a sus fans cantando música llanera y se lleva todos los elogios por su voz.

Jenny López deja sin palabras al interpretar música llanera
Así sorprendió Jenny López con su talento para la música llanera (Foto: Canal RCN)

La pareja y prometida del cantante música popular Jhonny Rivera, Jenny López, sorprendió a sus cientos de seguidores en su cuenta de TikTok al interpretar famosa canción de música llanera.

¿Cuál fue la canción que cantó Jenny López, novia de Jhonny River , que sorprendió con su voz?

La también cantante, quien ha estado en el centro de la conversación tras revelar recientemente detalles inéditos de lo que será su boda con Jhonny Rivera, sorprendió esta vez a su fanaticada con su voz.

Aunque la pareja ha enfrentado múltiples críticas desde que hizo pública su relación en 2023, principalmente por la gran diferencia de edad, en esta ocasión Jenny López logró acaparar la atención por su talento.

En el video se muestra a Jenny López parada junto a unos músicos de música llanera con arpa y cuatro, luciendo un pantalón de cuero negro y una camisa blanca, mientras canta la famosa canción de Aries Vigoht, “Predestinación”.

No solo su belleza se llevó los elogios de los comentarios, sino que también su voz brilló: “¡Qué buena voz!”, “¡Qué voz tan hermosa!” fueron algunos de los mensajes que acompañaron los miles de ‘me gusta’ que recibió.

¿Cuándo y dónde será la boda de Jenny López y Jhonny Rivera?

Los fanáticos de la pareja de artistas están atentos a cada movimiento para conocer más detalles de la esperada boda de Jenny López y Jhonny Rivera.

Durante un concierto en el Movistar Arena de Bogotá a mediados de este año, el intérprete de ‘El Intenso’ protagonizó un momento inolvidable al proponerle matrimonio a Jenny López ante miles de espectadores.

Recientemente en una dinámica de preguntas y respuestas, la cantante de música popular contó nuevos detalles sobre la esperada unión. La ceremonia católica será en febrero de 2026 en la ciudad de Pereira.

López además dejó claro que, aunque muchos famosos optan por hacer fiestas glamurosas y muy llamativas, que, por el contrario, ellos planean hacer un evento más privado y sencillo con las personas más allegadas.

En esa ocasión contó también que por el momento no ha elegido el diseño de su vestido, por lo que continúa ultimando detalles.

