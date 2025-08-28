Jackie Chan dejará sin herencia a su hijo ¿qué pasará con su millonaria fortuna?

Jackie Chan es un ícono del cine y una de las figuras más reconocidas en Hollywood no solo por su trayectoria artística sino por su calidad actoral, y aunque ya no se encuentra activo completamente en producciones, sigue siendo tema de conversación, esta vez por su fortuna.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

¿A cuánto asciende la fortuna de Jackie Chan?

Jackie Chan tiene 71 años y ya reúne una fortuna valorada en más de 350 millones de dólares, lo que sería aproximadamente un billón cuatrocientos dieciocho mil millones de pesos colombianos.

Recientemente en una entrevista, el actor dejó clara su posición frente a la herencia que posiblemente podría dejarle a su familia, sin embargo, sorprendió a todos sus seguidores al compartir la noticia de que donará la totalidad de su dinero a la caridad, dejando por fuera a Jaycee Chan, su único hijo.

El comentario causó impacto y conmocionó las redes sociales, no solo por el valor de la fortuna sino porque para muchos es algo que va en contra de la naturalidad familiar con la que se relacionan las celebridades o figuras reconocidas que heredan sus propiedades, dinero y empresas a sus descendientes directos con el fin de conservar el legado familiar.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate sufrió ataque de un perro en el rostro en medio de un evento público

¿Por qué Jackie Chan decidió no heredar a su hijo?

Jackie Chan fue radical para explicar que su postura está enmarcada en la capacidad que debe tener su hijo para construir su propio futuro y camino, pues para él es una forma de impulsarlo a conseguir su riqueza y no solo a depender o gastar de la fortuna o bienes que él ha construido a lo largo de los años.

La relación padre e hijo entre ambos no ha sido sencilla, pues en 2014 Jaycee fue detenido por poseer sustancias ilícitas, dejando al descubierto un escándalo familiar ante los medios.

Una experiencia que no solo le dejó una lección valiosa a Jaycee sino que le dio una perspectiva diferente a Jackie Chan sobre los privilegios y el valor de obtener sus propios logros. Durante el arresto, el actor decidió hacerse a un lado y dejar que la justicia actuara naturalmente sin beneficios, ayudas o intervenciones externas.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano respondió a críticas y presumió su figura tras un mes de posparto

¿Qué pasará con la fortuna de Jackie Chan?

No es la primera vez en la que Jackie Chan se siente atraído por las causas sociales, en 1988 creó la Jackie Chan Charitable Foundation, a través de la cual brinda apoyo educativo y médico a comunidades necesitadas, y también con la cual ha podido construir escuelas en zonas rurales y ha contribuido con alimentación a comunidades vulnerables en China.

La fortuna de Jackie Chan supera los 350 millones de dólares. Foto AFP/AMMAR ABD RABBO

Más allá del dinero Jackie Chan busca dejar un legado de compromiso y responsabilidad social, además de una gran lección como padre, en la que impulsa a su hijo a construir su propio legado con esfuerzo y disciplina.