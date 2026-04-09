Isabella Ladera sorprende al mostrar el avance de su embarazo tras confirmar que espera un niño

Isabella Ladera compartió con sus millones de seguidores una emotiva imagen tipo selfie frente al espejo, en la que deja ver cómo avanza su embarazo.

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¿Cómo ha sido el segundo embarazo de Isabella Ladera?

Desde principios de este año, el nombre de la modelo venezolana ha estado en medio de la conversación tras revelar su embarazo con Hugo García.

Como bien se recuerda, la relación de ellos comenzó luego de que se conocieran en un evento de la Fórmula 1 en 2025, y desde entonces han estado en el foco en redes sociales, donde los usuarios han estado pendientes de lo que pasa con ellos.

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Y es que, después de varios meses de rumores, finalmente dieron a conocer que serían papás. Como bien se conoce, para Hugo es su primer hijo, mientras que para Isabella es su segundo, después de su pequeña, fruto de una relación anterior.

Isabella Ladera muestra el avance de su embarazo en redes. (Foto: AFP)

Desde que dieron a conocer la noticia en redes sociales, la modelo no ha parado de compartir detalles de la nueva faceta que está viviendo, y aunque ha mencionado que este embarazo, a diferencia del anterior, le ha dado muy duro, en el que se ha mostrado varias veces enferma.

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¿Qué reveló Isabella Ladera sobre su avanzado estado de embarazo?

A través de su cuenta de Instagram donde suma millones de seguidores, la venezolana compartió una imagen que deja al descubierto cómo avanza su embarazo.

“Cumpliendo semanita gordito mío que amo tanto”, escribió Ladera para acompañar la imagen.

Y como es habitual, Isabella Ladera generó una ola de reacciones entre los usuarios quienes de inmediato elogiaron su pancita luego de confirmar que será un niño.

Isabella Ladera muestra el avance de su embarazo en redes. (Foto: AFP)

Hace unos días, Isabella Ladera y Hugo García dieron a conocer a sus seguidores cómo reaccionaron al enterarse de que el bebé que esperan será un niño.

En un video en el que aparecen los dos junto a la hija de Isabella, frente a un pastel blanco, tomaron el contenido de unas copas sin mirar; al ver que era de color azul, rompieron en llanto al saber que sería un niño.