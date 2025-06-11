Isabella Ladera sorprende al compartir impactante consejo para salir de una relación tóxica

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, Isabella Ladera habló sobre lo que significa el amor propio y los límites en una relación, compartiendo un mensaje que los internautas interpretaron como una muestra de superación personal.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri sufrió ataque en el rostro en medio de un evento público: todo quedó en video

¿Qué consejo dio Isabella acerca de las relaciones toxicas?

Al recibir la pregunta acerca de qué consejo daría a alguien que atraviesa una relación tóxica, Isabella Ladera respondió con un mensaje que fue ampliamente compartido:

“El verdadero amor comienza cuando te eliges a ti. El amor no te apaga y no te da ansiedad. El amor es todo menos dudas. Sal de ahí desde el amor, quédate con lo bonito, pero no te quedes donde ya no te reconoces.”

Sus palabras, cargadas de reflexión, fueron aplaudidas por los fans, quienes en redes sociales expresaron sentirse identificados con su mensaje y resaltaron la valentía de Isabella al abordar con espontaneidad un tema emocionalmente complejo.

Artículos relacionados Talento internacional Detienen a reconocida presentadora de televisión por estar implicada en la muerte de su madre

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre las relaciones tóxicas?

En varias ocasiones, Isabella Ladera ha hablado sobre los efectos de las relaciones dañinas y la importancia de sanar emocionalmente. Durante su relación con el cantante Beéle, reveló, que en una libreta, escribió algunas reflexiones personales que la ayudaron a entender y superar momentos complicados de su vida.

En uno de esos textos, expresó emociones relacionadas con el final de su relación, describiendo el impacto que tuvo en su bienestar y la decepción que sintió ante ciertas actitudes de su expareja. También se cuestionó cómo era posible que él permaneciera indiferente y no mostrara disposición para resolver los conflictos.

En varias ocasiones, Isabella Ladera ha hablado acerca de relaciones tóxicas / (Foto de AFP)

Tiempo después, tras la filtración de un video personal que generó gran impacto en redes sociales, Isabella Ladera calificó el hecho como “una de las traiciones más crueles” que había experimentado en su vida.

Artículos relacionados Cardi B Cardi B confiesa que lleva tres meses sin lavarse el cabello: “Probablemente tenga cucarachas”

¿Cómo es la relación actual de Isabella Ladera?

Tras esa etapa, los internautas destacan que Isabella Ladera parece haber encontrado estabilidad emocional. La creadora de contenido confirmó recientemente su relación con el modelo y deportista Hugo García. Ambos oficializaron su romance en redes sociales, donde se mostraron felices y en una etapa más serena.

La pareja, que venía despertando rumores por sus constantes interacciones, decidió poner fin a las especulaciones cuando Isabella respondió en Instagram a la pregunta de un seguidor: “¿Tienes novio?” con un “Sí, sí y sí”. Poco después, Hugo compartió una publicación con la frase: “Mi novia es increíble”.

Isabella Ladera se encuentra en una relación con Hugo García / (Foto de AFP)

En redes, los fans destacaron la complicidad y la naturalidad con la que ambos se muestran. Además, señalaron que esta relación refleja una versión más madura de la influencer, quien ahora transmite un mensaje que refleja al amor como un factor esencial de su vida.