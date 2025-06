La casa de los famosos Colombia llegó a su final semanas atrás, pero sus exparticipantes siguen dando de qué hablar en redes sociales, muestra de esto es Yina Calderón y Melissa Gate.

Yina Calderón se ha mostrado bastante activa en sus redes sociales y hasta ha probado nuevas plataformas como TikTok.

Precisamente, la influenciadora en medio de una transmisión en vivo por esta plataforma quiso llamar al hijo de una de sus excompañeras, Melissa Gate.

Juan José le aceptó la invitación a la transmisión en vivo a Yina Calderón y en su conexión hablaron de diferentes temas como una aparente demanda que le colocaron a su mamá y también de un posible reality que ella está planeando.

En medio de su llamada el hijo de Melissa Gate, quien reside en Estados Unidos desde hace varios años junto a su papá le decía algunas frases en inglés a la influenciadora.

Precisamente, Yina Calderón le expresó que ella sentía que él le podía estar diciendo de todo en inglés y ella no se daría cuenta.

Precisamente, Yina le pidió que la mandara a 'comer caca' en inglés, y Juan José le lanzó un curioso mensaje que la dejó perdida a la influenciadora.

You are so beautiful oh my god, im about to smack you. I want to smash.