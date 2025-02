Leonela, hermana de Yina Calderón, respondió a las críticas y memes que le han hecho luego de su visita a La casa de los famosos Colombia por su forma de caminar.

La joven ingresó a La casa de los famosos Colombia en medio de una dinámica de ‘Congelados’, donde le dedicó amorosas palabras a la empresaria y le dio ánimos para seguir adelante en la competencia.

Su aparición trajo algunas consecuencias a la influenciadora, pues se movió y el Jefe no dudó en sancionarla y enviarla a placa de nominación, además de suspender las visitas de sus familiares a La casa de los famosos Colombia, pues ya había advertido que no podían moverse.

Debido a la visita de Leonela, varios internautas han hecho memes y lanzando fuertes comentarios sobre su forma de caminar, por lo que, la joven decidió pronunciarse al respecto en redes sociales confesando que tiene una enfermedad que no le permite caminar derecha.

“Hace 10 años padezco una enfermedad en mi cadera, es una artritis que degenera la cadera a través del tiempo. Esa enfermedad me impide hacer ejercicio, caminar, llevar una vida normal. He hecho muchísimas cosas para tratar de estar bien, pero no se ha podido", explicó.