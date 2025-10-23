Hermana de Yina Calderón le pide a Manelyk devolver la costosa cadena de oro

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri sigue dando de qué hablar en redes sociales. En esta ocasión, Yina y sus hermanas se refirieron a la actitud de Manelyk González durante el evento y a la manera en que la influencer la trató horas más tarde en redes, tras su retiro del lugar. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la petición de Claudia de que regresara la cadena que le fue entregada meses atrás.

¿Qué dijo Manelyk González sobre Yina Calderón tras su retiro de Stream Fighters?

Según contó Yina Calderón en su nuevo programa digital de chismes y escándalos, antes de retirarse del enfrentamiento contra Andrea Valdiri alcanzó a saludar a Manelyk González, quien, según ella, incluso disfrutó y cantó la canción de Dragon Ball Z que usó en su entrada.

Yina aseguró que en ese momento no percibió ningún problema con la influenciadora mexicana, a pesar de su cercanía con Karina García. Sin embargo, tras el polémico momento de su retiro, notó que Manelyk se pronunció en redes sociales, acusándola de haber “robado” a los asistentes y organizadores por no cumplir con lo pactado.

“Yo nunca he tenido un problema con ella. O sea, ella no es mi amiga, pero nunca he tenido un problema con ella. Ella me saluda, es más, canta cuando sale Dragon Ball y ya luego sale en Instagram a decir, uno, que yo robé un poco de gente, y dos, que mi entrada toda chichipata”, expresó Calderón.

¿Por qué las hermanas Calderón pidieron a Manelyk que regresara la cadena que Yina le regaló?

En medio de su confrontación virtual con Manelyk González, Yina Calderón recordó el obsequio que le hizo durante su paso por La casa de los famosos Colombia: una cadena de oro avaluada en 25 millones de pesos, la cual, según contó, le había sido entregada a ella meses atrás por Epa Colombia.

Por este motivo, Claudia Calderón comentó ante las cámaras, en tono de broma, que Manelyk debería devolver la joya, teniendo en cuenta que ya no simpatiza con su hermana: “Ay, por qué no me la devuelve, Manelyk. A mí me fascina el oro”.