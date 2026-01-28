Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Georgina Rodríguez presume su regalo millonario en su cumpleaños 32: ¿obsequio de CR7?

Georgina Rodríguez celebró sus 32 años con un emotivo mensajes Cristiano Ronaldo y detalles de lujo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El cumpleaños de Georgina Rodríguez
Así celebró Georgina Rodríguez su cumpleaños número 32. (Foto: AFP)

Georgina Rodríguez celebró el pasado, 27 de enero, su cumpleaños número 32, una fecha que no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes desde temprano estuvieron atentos a los mensajes y publicaciones que rodearon este día.

¿Qué compartió Georgina Rodríguez en su cumpleaños 32?

La creadora de contenido quien se ha convertido en una de las figuras más seguidas en redes sociales recibió muestras de cariño tanto de su familia como de Cristiano Ronaldo, con quien mantiene una relación desde hace más de una década.

A través de redes sociales, el futbolista portugués compartió una fotografía junto a Georgina y le dedicó un breve mensaje de felicitación.

“Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida”, escribió el deportista, acompañando sus palabras con un emoji de corazón.

Georgina reaccionó a la publicación respondiendo con otro corazón lo que rápidamente generó uno comentarios por miles de usuarios.

Además del mensaje de Cristiano, la influencer también mostró algunos detalles que recibió por parte de sus hijos.

En una de sus historias, compartió una emotiva carta escrita a mano con letra infantil en tinta roja, donde se podía leer: “Happy Birthday mamá, te amo mucho”, lo que enterneció a muchos.

Durante el día, Georgina publicó también una imagen que llamó la atención por tratarse de un accesorio de lujo. Se trató de un lujoso reloj en oro amarillo, con bisel engastado en diamantes y una esfera roja sombreada también decorada con piedras preciosas.

¿Qué se sabe sobre los planes de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Aunque no confirmó directamente si se trataba de un obsequio de cumpleaños, la publicación generó reacciones entre sus seguidores, pues Georgina Rodríguez suele mostrar una vida de lujos y regalos caros.

Este cumpleaños llegó en un momento importante para la pareja, ya que en los últimos meses se ha hablado sobre su compromiso.

En agosto de 2025, Georgina dio a conocer que Cristiano Ronaldo le había pedido matrimonio, mostrando un anillo valorado en varios millones de dólares.

Aunque aún se desconoce la fecha del matrimonio, los seguidores esperan que, como ha sido su vida, sea una boda de ensueño marcada por el lujo.

