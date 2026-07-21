Fredy Guarín rompió en llanto por culpa de Lionel Messi tras final del Mundial 2026

Una de las imágenes más duras y emotivas que dejó la final de la Copa del Mundo 2026 fue la de Lionel Messi, capitán de Argentina, desconsolado tras perder en el tiempo extra contra España.

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¿Cómo reaccionó Fredy Guarín al ver a Messi llorar tras perder la final del Mundial 2026?

Luego que España se proclamara campeona del Mundial 2026, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas. El capitán de la Albiceleste permaneció algunos instantes sobre el terreno de juego visiblemente afectado, consciente de que había dejado escapar la última oportunidad de volver a levantar la Copa del Mundo.

Las imágenes del argentino, quien logró ser uno de los mejores de la 'Albiceleste' a sus 39 años, siendo el goleador y máximo asistente del equipo no pasaron por desapercibido en redes sociales y en el mundo del fútbol.

Miles de aficionados, exfutbolistas y personalidades del deporte reaccionaron al emotivo momento, destacando el esfuerzo y trayectoria del argentino, quien ya había salido campeón del Mundial en 2022. Uno de los mensajes que más ha llamado la atención ha sido el de Fredy Guarín.

Así fue la reacción de Messi tras perder la final del Mundial. (AFP/ Odd ANDERSEN)

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¿Qué confesión hizo Fredy Guarín sobre Messi tras la final del Mundial 2026?

El exmediocampista de la Selección Colombia publicó un sentido mensaje en el que recordó que conoció a Messi cuando ambos eran apenas unos niños y coincidieron en la Copa Cantolao, un tradicional torneo de fútbol juvenil disputado en Perú.

Guarín se mostró llorando al ver desconsolado a Messi tras perder la final del Mundial, frente a su emotiva reacción, el exjugador de Inter de Milán aseguró que no le importaban lo que le dijeran porque tenía suficientes razones.

Funenme si quieren, pero yo a este tipo lo conozco desde la Copa Cantolado cuando de niños soñábamos jugar al futbol y nos quedábamos haciendo jueguitos después de cada partido.

Fredy aseguró que, conocer a Messi desde hace casi tres décadas lo hace sentir su dolor y frustración, sin embargo, solo puede defenderlo y aplaudirle su histórica carrera en el fútbol.

Han pasado 29 años desde entonces y hoy lo veo con lágrimas en sus ojos después de haber dejado todo en campo y es inevitable este sentimiento. Gracias Leo por enseñarnos tanto y por enseñarle al mundo como se juega esta vaina.



Las lágrimas y palabras de Fredy Guarín no pasaron por desapercibido en redes sociales en donde lo aplaudieron por defender a su colega y también mostrarse empático con su dolor por perder el partido más importante en el mundo del fútbol.