Expareja de La Tremenda se pronunció tras rumores de infidelidad: esto dijo luego de la ruptura

Tras rumores de infidelidad, Luis Jordan, exnovio de La Tremenda rompió el silencio y divide opiniones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exnovio de La Tremenda confesó si le fue infiel o no tras su ruptura.
¿Qué dijo el exnovio de La Tremenda tras rumores de infidelidad? | Foto: Freepik

En las últimas semanas, el nombre de Dailyn Montañez, o más conocida como La Tremenda, se ha convertido en tendencia al confirmar que está atravesando por un importante momento en su vida al terminar una relación.

La expareja de La Tremenda es Luis Jordan, con quien compartió varios momentos de su vida, pero a raíz de varias decisiones, siguieron por separado, en especial, por una posible separación por parte del creador de contenido.

¿Cómo se confirmó la ruptura entre La Tremenda y su expareja?

Cabe destacar que hace varias semanas, muchos internautas generaron diversas opiniones frente a la ruptura entre La Tremenda y su expareja, Luis Jordan, pues duraron un largo periodo de tiempo sin compartir juntos.

Exnovio de La Tremenda confesó si le fue infiel o no tras su ruptura.
Así reveló La Tremenda que terminó su relación con su expareja. | Foto: Freepik

Por esta razón, la influenciadora confirmó a través de sus redes sociales mediante una dinámica de preguntas realizada con sus seguidores que está separada hace un periodo de tiempo.

Durante su declaración, La Tremenda reveló que está disfrutando de esta nueva etapa en su vida, pues ha demostrado mediante el contenido que comparte en sus redes sociales que está llevando a cabo importantes proyectos a nivel personal y profesional.

¿Expareja de La tremenda reveló que le fue infiel en el pasado?

Es clave mencionar que desde que La Tremenda confirmó su separación con Luis Jordan, internautas han generado varios comentarios acerca de una posible infidelidad por parte del influenciador.

Exnovio de La Tremenda confesó si le fue infiel o no tras su ruptura.
¿El exnovio de La Tremenda confesó que le fue infiel? | Foto: Freepik

Por esta razón, Luis Jordan rompió todo tipo de rumores al compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 800 mil seguidores, en la que respondió si le fue infiel a su expareja, expresando las siguientes palabras:

Un internauta le preguntó a Luis: ¿le fuiste infiel a tu pareja? A lo que enseguida respondió: “Esta es una de las preguntas que ustedes más me hacen y tengo que decirlo y ser hombre para aceptar las cosas: sí, le fui infiel a Dailyn por muchas cosas. Ya pasó, ya no hay remedio. Acepto los errores”, añadió.

Con base en estas palabras, el creador de contenido aceptó el error que cometió al serle infiel a La Tremenda. Así también, detalló que está atravesando por una nueva etapa de su vida tras la reciente ruptura con su expareja.

