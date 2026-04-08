El nombre de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital y empresaria colombiana, sino que también al estar en prisión.

La razón principal por la que Epa Colombia está en prisión se debe a causa de obstruir en el pasado una estación de TransMilenio en la que todo quedó grabado en video a causa de unas protestas que se presentaron en noviembre del 2019.

Por su parte, Epa Colombia ha estado envuelta en varios escándalos en las últimas semanas a causa de malas conductas. Con base en esto, Noticias RCN compartió una reciente primicia acerca de si siguiese recluida en La Escuela de Carabineros o no y esto es lo que se sabe.

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¿Epa Colombia será trasladada de prisión o no? Esto es lo que se sabe tras reciente primicia de Noticias RCN

En una reciente primicia compartida por parte de un informe de Noticias RCN compartido el pasado 7 de abril, se reveló el lugar en el que estaría en prisión Epa Colombia tras algunos escándalos presentados hace algunas semanas tras malas conductas.

Por este motivo, el informe revela que no regresaría a El Buen Pastor tras algunos comportamientos que presentó en semanas anteriores y se puso en debate si regresaría a otra prisión:

“Primicia Noticias RCN, Epa Colombia no regresaría a la Cárcel El Buen Pastor y fuentes confirman que se hizo una gestión desde la Presidencia de La República para hacer solamente un llamado de atención de sus abogados para que le informaran a la influencer que cambie su comportamiento, pues está recluida en La Escuela de Carabineros de Bogotá”, dice el informe de Noticias RCN. Epa Colombia no regresaría a El Buen Pastor. | Foto: Freepik

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¿Cuál es la razón por la que Daneidy Barrera ha sido tendencia por una polémica en prisión?

Según un reciente reporte compartido recientemente en Noticias RCN, se refleja que Daneidy Barrera ha estado envuelta en algunas malas conductas al estar en prisión, en especial, por hallarle cinco celulares diferentes.

¿Qué escándalos presentó hace algunas semanas Epa Colombia, según un informe de Noticias RCN? | Foto: Freepik

Otro de los momentos que más ha generado una gran variedad de opiniones acerca de las conductas que ha tenido Epa Colombia fue el año pasado, la influenciadora salió de prisión en un auto morado.

En otro de los informes difundidos, se evidenció que Epa Colombia presentó un altercado con otra mujer al tener diferencias personas en el pasado. Otro de los motivos que también, se han presentado tras el informe fue que la influenciadora estaba escuchando música a todo volumen.