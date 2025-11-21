Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
En pleno video, Norma Nivia se despachó en contra de Mateo Varela: “antipático”

Norma Nivia mostró “la mala cara” que Mateo Varela le hizo y ella no dudó en responderle de manera contundente.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Norma Nivia grabó el video en el que le dice “antipático” a Mateo Varela en pleno vuelo
El gesto de Mateo Varela que hizo a Norma Nivia llamarlo antipático. (Foto: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 2025 dejó amistades, enemistades, rivalidades, pero también romances, pues las únicas dos parejas que quedan tras el programa son las de Yaya Muñoz-José Rodríguez y Norma Nivia con Mateo Varela.

¿Cómo ha vivido Norma Nivia y Mateo Varela su romance tras La casa de los famosos Colombia?

La actriz y el modelo enternecieron a los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia cuando nació su relación en el programa, pues Norma había mencionado que no estaba buscando el amor, sin embargo, sí lo hizo.

Por su lado, al modelo se le vinculó con Karina García, ya que la paisa reveló que él le habría coqueteado y, de hecho, ese fue uno de los temas más polémicos dentro del reality de convivencia.

Aunque hubo un gran revuelo por las palabras de Karina, Norma hizo caso omiso y continuó su relación con Mateo, pues se vieron muy ilusionados y demasiado enamorados durante sus días en la casa más famosa.

¿Norma Nivia y mateo Varela se casarán?

A través de un video que ha circulado en redes sociales, Norma Nivia y Mateo Varela grabaron el momento en el que una mujer jamaiquina predigo que ellos se casarían, pues dio por hecho que es algo que sí sucederá.

Aunque ellos solo se expresaron con risa ante las palabras de la mujer, dejaron claro que, si se casaran, la invitarían a la boda y por supuesto, que ella aceptó, de hecho, les propuso que su boda de miel fuera en Jamaica.

El gesto de Mateo Varela que hizo a Norma Nivia llamarlo antipático.
Norma Nivia grabó a Mateo Varela “haciéndose el antipático”. (Foto: Canal RCN)

Tras el video en mención, ni la actriz ni el modelo se han referido sobre el tema de su boda, pero lo que sí, es que ambos se han mostrado muy enamorados mostrándose constantemente afecto a través de sus redes sociales.

¿Cuál es el video en el que Norma Nivia le dice odioso a Mateo Varela?

En su cuenta oficial de Instagram, Norma Nivia publicó una historia junto a su novio Mateo Varela, quien le habría hecho un gesto de “antipático” en un avión.

Lo que se ve en el clip, es que Norma le coqueta a su novio como si fueran desconocidos, pero él le responde con una “mala cara”.

Norma Nivia grabó a Mateo Varela “haciéndose el antipático”.
Norma Nivia grabó el video en el que le dice “antipático” a Mateo Varela. (Foto: Canal RCN)

“Miren el vecino que me tocó, está como lindo. Qué pesar, salió antipático”, escribió la actriz.

El video continuó y en medio de su actuación, Mateo siguió fingiendo ser un desconocido, hasta que al final del clip le sonrió a su novia.

