Emiliano Aguilar destapa la verdad detrás de su distanciamiento con Ángela Aguilar

En una reciente publicación, el hermano de Ángela Aguilar contó la razón por la que no tiene una buena relación con la cantante.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar asisten a los ensayos de los Premios de la Radio de EstrellaTV.
Hermano de Ángela Aguilar reveló la razón por la que no se hablan. Foto | Victor Chavez.

Una vez más la familia Aguilar se encuentra en el centro del debate luego de que recientemente Emiliano Aguilar decidiera romper el silencio y hablar sobre las razones que lo llevaron a tomar distancia con su hermana Ángela Aguilar.

¿Por qué Emiliano Aguilar se distanció de su hermana Ángela Aguilar?

De acuerdo con lo que contó el rapero en redes sociales, inicialmente esta decisión se dio a raíz de un incidente familiar que lo llevó a quedar en un estado de shock.

En el video que publicó Emiliano a través de su cuenta de Instagram, se sinceró frente a sus seguidores y reveló el motivo por el que la relación con su hermana no es la mejor, asegurando que no cree que en algún momento de sus vidas vuelvan a hablarse.

Y es que, según lo comentó, hace mucho tiempo recibió un mensaje de parte de su papá en el que le envió un mensaje diciendo puntualmente que sentía vergüenza de que a su edad aún le estuviera pidiendo dinero prestado a su Ángela, situación que él mismo aprovechó para desmentir en el video.

Ángela Aguilar llega a la ceremonia de los Premios Platino del cine iberoamericano.
Emiliano Aguilar reveló la razón de su distancia con Ángela Aguilar, su hermana. Foto | Carl de Souza.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar tras el distanciamiento con su hermana Ángela Aguilar?

Tiempo después, el hijo de Pepe Aguilar se llevó la sorpresa de enterarse que la cantante le había dicho a su papá que ella cada mes le hacía llegar dinero sin falta, “no le he pedido un centavo a mi hermana”, afirmó.

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY en el MGM Grand Garden Arena.
Esta es la razón por la que el hermano de Ángela Aguilar tomó distancia de la cantante. Foto | Arturo Holmes.

Lo anterior, comentó el cantante, llevó a que hubiese una ruptura definitiva en el vínculo de ambos hermanos, pues recordó cómo años atrás él fue su compañía incondicional en tiempos difíciles en donde él era el único que lo apoyaba y le daba palabras de aliento mientras ella lloraba sola en el camerino.

Cabe señalar que, la distancia no solo entre los dos hermanos, pues Emiliano también ha dado a conocer que su relación no es la más cercana ni cordial, por lo que él ha preferido mantenerse al margen de los asuntos familiares y enfocarse en sus propios temas con el fin de evitar conflictos.

