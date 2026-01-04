Elizabeth Loaiza pidió ayuda para localizar a ser querido: “no descansaré hasta encontrarte”

Elizabeth Loaiza reapareció en redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores a encontrar a un ser querido que llevaba días desaparecido. La modelo colombiana expresó su anhelo por dar con su paradero lo más pronto posible y aseguró que no descansará hasta encontrarla.

¿Qué dijo Elizabeth Loaiza sobre la desaparición de su ser querido?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Elizabeth Loaiza mencionó la desaparición de su gatita Lala y lo preocupada que se encuentra al ver que pasan los días y no regresa a casa, como usualmente lo haría un animalito que se escapa.

Elizabeth Loaiza pide ayuda para encontrar a su gata desaparecida. (Foto Canal RCN).

La modelo mencionó que estaba segura de que su gata no se había extraviado sino que muy seguramente alguien la tendría bajo su poder, y que no descansaría hasta dar con su paradero.

“Seguimos en la búsqueda de Lala, por favor si alguien la ha visto, yo creo que ya se me agotó la paciencia de esperarla, porque yo sé que alguien debe tenerla, esa gata no se ha perdido, alguien se la robo. No descansaré hasta encontrarte, te extrañamos demasiado”

Con esto, Elizabeth Loaiza dejó claro que sigue con la esperanza de reencontrarse con Lala y pide la colaboración de todos sus seguidores para dar con su paradero.

¿Elizabeth Loaiza ofrece recompensa para quien regrese a Lala, su gatita extraviada?

Así mismo, Loaiza compartió una fotografía de su mascota además de las características que la diferenciaban de otros gatos, como por ejemplo el color de su pelaje, y la ciudad en la que se extravió: Villavicencio.

“Buscamos a Lala, está esterilizada, tiene la cola peluda. Recompensa”, comentó Loaiza junto al número al que se pueden comunicar en caso de saber información sobre su paradero.

Por lo pronto, Elizabeth no se ha referido al tema para dar actualización de lo que ha sucedido con este delicado tema que hoy preocupa y entristece a su familia. Lo cierto es que cualquier información que ayude a encontrar a la gatita será muy valiosa para la modelo, que no descansará hasta tenerla de vuelta en casa.