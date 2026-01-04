Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Elizabeth Loaiza pidió ayuda para localizar a ser querido: “no descansaré hasta encontrarte”

Elizabeth Loaiza recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda y localizar a un ser querido que lleva días desaparecido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Elizabeth Loaiza hace llamado urgente por la desaparición de su gata
Elizabeth Loaiza hace llamado urgente por la desaparición de su gata. (Foto Canal RCN).

Elizabeth Loaiza reapareció en redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores a encontrar a un ser querido que llevaba días desaparecido. La modelo colombiana expresó su anhelo por dar con su paradero lo más pronto posible y aseguró que no descansará hasta encontrarla.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Elizabeth Loaiza sobre la desaparición de su ser querido?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Elizabeth Loaiza mencionó la desaparición de su gatita Lala y lo preocupada que se encuentra al ver que pasan los días y no regresa a casa, como usualmente lo haría un animalito que se escapa.

Elizabeth Loaiza pide ayuda para encontrar a su gata desaparecida
Elizabeth Loaiza pide ayuda para encontrar a su gata desaparecida. (Foto Canal RCN).

La modelo mencionó que estaba segura de que su gata no se había extraviado sino que muy seguramente alguien la tendría bajo su poder, y que no descansaría hasta dar con su paradero.

Artículos relacionados

“Seguimos en la búsqueda de Lala, por favor si alguien la ha visto, yo creo que ya se me agotó la paciencia de esperarla, porque yo sé que alguien debe tenerla, esa gata no se ha perdido, alguien se la robo. No descansaré hasta encontrarte, te extrañamos demasiado”

Con esto, Elizabeth Loaiza dejó claro que sigue con la esperanza de reencontrarse con Lala y pide la colaboración de todos sus seguidores para dar con su paradero.

¿Elizabeth Loaiza ofrece recompensa para quien regrese a Lala, su gatita extraviada?

Así mismo, Loaiza compartió una fotografía de su mascota además de las características que la diferenciaban de otros gatos, como por ejemplo el color de su pelaje, y la ciudad en la que se extravió: Villavicencio.

Artículos relacionados

“Buscamos a Lala, está esterilizada, tiene la cola peluda. Recompensa”, comentó Loaiza junto al número al que se pueden comunicar en caso de saber información sobre su paradero.

Por lo pronto, Elizabeth no se ha referido al tema para dar actualización de lo que ha sucedido con este delicado tema que hoy preocupa y entristece a su familia. Lo cierto es que cualquier información que ayude a encontrar a la gatita será muy valiosa para la modelo, que no descansará hasta tenerla de vuelta en casa.

Elizabeth Loaiza recurre a redes tras la desaparición de su gata
Elizabeth Loaiza recurre a redes tras la desaparición de su gata. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

J Balvin da un giro inesperado y se pone el delantal como el próximo “MasterChef” J Balvin

J Balvin dejó a un lado la música para convertirse en el próximo “MasterChef”

El cantante urbano J Balvin mostró su talento culinario, al estilo “MasterChef”, y todo quedó registrado en video.

Luisa Fernanda W se sinceró sobre su trabajo. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W rompió el silencio sobre un tropiezo laboral que marcó su carrera: "Mala mía"

Luisa Fernanda W reveló en un podcast cómo una campaña publicitaria terminó afectando su imagen y credibilidad.

Silvy Araujo y Felipe Pino revelaron que tendrán una niña Talento nacional

Silvy Araujo y Felipe Pino revelan el género de su bebé con un emotivo video en redes

Silvy Araujo y Felipe Pino han emocionado a sus seguidores al compartirles por medio de un video el género de su bebé.

Lo más superlike

Famosa cantante de K-Pop, Nana, fue demandada por su agresor luego de que la asaltó en su vivienda Talento internacional

Famosa cantante sufrió un asalto y luego fue demandada por su agresor: esta sería la razón

Una famosa cantante fue asaltada y, sorprendentemente, su agresor la demandó; aquí te contamos los detalles de este insólito caso.

Una imagen bastó para desatar comentarios y especulaciones alrededor de Daddy Yankee. Daddy Yankee

Daddy Yankee aclara quién es la mujer con la que apareció abrazado en redes

Murió el bebé de Fernanda Moreno, reconocida por participar en Acapulco Shore Talento internacional

Falleció el bebé de famosa participante de Acapulco Shore: "el tiempo que Dios me lo prestó fue cortico"

La casa de los famosos

Campanita revela qué es lo que más le preocupa antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?