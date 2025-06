En los últimos días, el nombre de Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, ha estado envuelto en medio de la polémica, esto luego de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia lanzara comentarios negativos en contra del también exparticipante Cristian Pasquel.

Ante la ola de reacciones que desataron los señalamientos que hizo La Toxi frente a su excompañero y otros habitantes de la casa en medio de un podcast, recientemente Víctor Ocampo, conocido como El Rey de las Extensiones apareció en su cuenta de Instagram para responder a quienes lo han cuestionado por atenderla en su peluquería.

Y es que, tras su salida, La Toxi decidió hacerse un cambio de look y acudir a la experiencia del ‘Rey’ para dejar en sus manos su cabello, lo que él no se esperaba, es que esta situación se escalara y, como consecuencia, también terminara involucrado y siendo parte de la polémica.

Frente a la situación, el reconocido estilista, aprovechó su cuenta de Instagram para pronunciarse respecto al tema y dejar clara su posición ante la lluvia de críticas que ha recibido.

“Bueno mi gente, yo sí quería aclarar algo referente a esta semana que atendí a la toxica, yo no suelo leer comentarios, pero ya muchos comentándome que no iban a volver a la peluquería, que, si yo seguía atendiendo a La Toxi que entonces no se ponían unas extensiones conmigo, que esto y que lo otro”, señaló.