Emiro Navarro, quien hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en las últimas horas nuevamente apareció en su cuenta de Instagram para pronunciarse luego de que su nombre se viera implicado en un intento de fraude por personas mal intencionadas.

Artículos relacionados La toxi costeña Cristian Pasquel tomaría acciones legales contra La Toxi, esto dijo su abogado

¿Qué dijo Emiro Navarro tras el intento de estafa que se hizo en su nombre?

A través de un comunicado oficial que compartió Emiro Navarro en las últimas horas a través de su cuenta de Instagram, quiso enviar un mensaje a toda su comunidad para aclarar que no tiene nada que ver con las peticiones de dinero que están haciendo algunas personas haciéndose pasar por él.

“Queremos advertir que Emiro no solicita dinero, colaboraciones económicas, ni favores personales por ningún medio digital. Si has recibido mensajes de este tipo, se trata de una estafa”, fueron las palabras por parte del equipo del creador de contenido.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate hizo polémicas acusaciones de Sofía Avendaño: la modelo tomó acciones legales

Allí, se aclaró de manera contundente que, no existe ningún número de WhatsApp distinto al que se encuentra en el perfil oficial del influenciador, además, reiteraron que el finalista no realiza ningún tipo de gestión personal a través de terceros o canales que no estén verificados, pues cualquier tipo de contacto se hace única y exclusivamente por medio de sus rede oficiales.

El equipo de Emiro Navarro hizo un comunicado oficial para aclarar la situación. Foto | Canal RCN.

¿Qué pasó con Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Emiro también aprovechó las historias en su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a todos sus seguidores y hacer un llamado para que nadie caiga en este tipo de acciones, además de hacerle saber a su fandom que él en ningún momento se aprovecharía de nadie para pedirle dinero.

Artículos relacionados Jorge Rausch Jorge Rausch reveló cómo enfrenta las críticas en MasterChef Celebrity, ¿le afectan?

“Amiga la gente es atrevida, yo trabajando y por allá están disque estafando con el nombre mío con un número de teléfono, eso no es mío mi amor, no se dejen engañar amiga”, expresó el generador digital.

Finalmente, Navarro no perdió la oportunidad para referirse a este de personas inescrupulosas, por lo que no dudó en invitarlos a “trabajar y coger oficio”, en vez de estar utilizando su nombre para beneficiarse de manera deshonesta.